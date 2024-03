Virág Barnabás: az új közgazdaságtannak új mérőszámokra van szüksége

Bár a GDP közel 100 éves konstrukciója a modern közgazdaságtan egyik nagyszerű vívmánya, a modern gazdaságok igényeinek egyre kevésbé képest megfelelni - mondta el Virág Barnabás a Fenntartható GDP című vitairat bemutatóján. Az MNB-alelnök a kihívások és fejlesztési irányok bemutatása mellett arra is kitért, hogy a magyar gazdaság a fenntartható GDP tekintetében 2020-tól alulteljesítővé vált.

A mottó: Az közgazdaságtannak új mérőszámokra van szüksége – kezdte előadását Virág Barnabás. A GDP az 1930-40-es évek öröksége, a 20. század fontos intellektuális vívmánya. Az ipari tömegtermelés korából ered, és erre lett szabva a gazdasági teljesítmény mérése. Ennek megfelelően jó méri a fizikai kibocsátást, az árváltozásokat, az anyagi jólétet. Kevésbé teljesít jól a digitális szolgáltatások, a sharing economy, az innováció m a házimunka és ingyenes munka mérésében. És egyáltalán nem tud mit kezdeni a környezetünk állapotváltozásával, az egészségünkkel, a mentális állapotunkkal, a szabadsággal, önkifejezéssel, boldogsággal mint jólétet befolyásoló fogalmakkal és jelenségekkel.

Ezek a fenntarthatóság vonatkozásában is fontos szempontok – mondta Virág Barnabás, és rámutatott, hogy a gazdasági növekedés mostani tempójában 2100-ra a világgazdaság mérete 9-10-szerese lenne a mainak. Eközben már most is túlhasználjuk a Föld ökológiai kapacitásait. Az elmúlt 9 év a 9 legmelegebb év volt az emberiság történelmében, a fejlett országok népessége csökken és öregszik, az adósságállományok történelmi csúcson vannak, a vagyoni és jövedelmi egyenlőtlenségek növekednek – sorolta Virág Barnabás a széles értelemben vett fenntarthatóság főbb ismert kihívásait.

A feladat a fenntarthatóság és a GDP-értelemben vett gazdasági teljesítmény kombinálása új mutatókban. Az MNB ezen dolgozott az elmúlt hónapokban, és két alternatív lehetőséget vázol fel a ma bemutatott vitairatban.

Az egyik az egy főre jutó GDP relatív értékének a kiigazítása. Ez egy kompozit index, ami négy területet foglal magába: a pénzügyi, a társadalmi, a környezeti és a gazdasági fenntarthatóságot. 64 mutatóból áll elő, emiatt moduláris és bővíthető mutató. Ez a fenntartható növekedés indexe.

A másik alternatív egy merevebb statisztikai struktúra, amely miden területre (üzleti ciklus, hitelezés, külső egyensúly, foglalkoztatottság, környezet) egy-egy mutató ad. Alapvetően makrogazdasági adatokat vesz figyelembe, és az egy főre jutó GDP szintjét igazítja. Ez a fenntartható GDP-növekedés.

Virág Barnabás az előadásában bemutatta, hogy az első számítások alapján a magyar gazdaság esetében a fenntartható GDP szintje hogyan viszonyult a hagyományos GDP-szinthez. Rámutatott, hogy 2020-tól váltott a magyar gazdaság, addig a fenntartható GDP mutatója jobb képet mutatott, azóta (2022-ig) rosszabbat. A bemutató utáni beszélgetésen Balatoni András, az MNB igazgatója, a mutatók egyi kidolgozója elmondta, hogy például az észak-európai országok a magas jólétük ellenére nem fogyasztják túl természeti erőforrásaikat.

Címlapkép forrása: Portfolio