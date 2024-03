Megkezdődött a Lufthansa-sztrájk: több mint százezer utast érint

Kedd hajnali négy órakor az UFO szakszervezet szervezésében sztrájkba léptek a Lufthansa légitársaság légiutas-kísérői a frankfurti repülőtéren - erősítette meg a dpa hírügynökség kérdésére a szakszervezet szóvivője.

A sztrájk 23 óráig tart a frankfurti reptéren. A Lufthansa hétfői becslése szerint a munkabeszüntetés mintegy 600 járat törlésével jár majd, és mintegy 70 ezer utast érint Németország legnagyobb repülőterén.

Az UFO szakszervezet (Unabhängige Flugbegleiter Organisation e.V.) felhívása alapján a müncheni repülőtéren szerdán, március 13-án lépnek sztrájkba a légitársaság utaskísérői, szintén reggel 4 órától 23 óráig. A munkabeszüntetés Münchenben a Lufthansa becslése szerint 400 járat törlésével jár majd és 50 ezer utast érinthet.

Az UFO szakszervezet a hét végén szólította fel munkabeszüntetésre a Lufthansa és leányvállalata, a Lufthansa Cityline regionális légitársaság együttesen mintegy 19 ezer légiutas-kísérőjét.

A két társaság alkalmazottai több mint 96 százalékos arányban szavaztak a munkabeszüntetés mellett.

A szakszervezet 15 százalékkal magasabb bért követel a Lufthansa mintegy 18 ezer utaskísérőjének és a Cityline közel ezer dolgozójának 18 hónapos szerződéses időtartamra. Az UFO emellett 3000 eurós infláció-kiigazítási bónuszt és magasabb prémiumokat is követel.

A szakszervezet követelésében rámutatott, hogy a vállalatcsoport éppen

múlt csütörtökön jelentett be csaknem 1,7 milliárd eurós nettó nyereséget,

a harmadik legjobb eredményt a vállalatcsoport történetében.

Ebből a sikerből most már a légiutas-kísérő személyzetnek is részesülnie kell, és a koronavírus-válság idején tett engedményeket is megfelelően kompenzálni kell

- mondta Joachim Vázquez Bürger, az UFO igazgatótanácsának elnöke.

A Lufthansa számára nem ez az egyetlen folyamatban lévő bérvita. A múlt héten a földi személyzet sztrájkolt a Verdi szakszervezet szervezésében, immár az ötödik munkabeszüntetéssel állítva le a Lufthansa utasforgalmának nagy hányadát. A Verdi szakszervezettel a bértárgyalások a tervek szerint most szerdán, március 13-án folytatódnak.

