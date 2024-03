Hatalmas együttműködés körvonalazódik az autóiparban: kiütnék a kínai elektromos járműgyártókat a nyeregből

A Nissan Motor megfontolja az üzleti együttműködés kialakítását a Honda Motorral, elsősorban az elektromos járművek fejlesztése terén, hogy erősítsék pozíciójukat a kínai piacon élen járó riválisokkal szemben – számolt be a Reuters.

A Nissan Motor megfontolja egy üzleti együttműködés kialakítását a Honda Motorral, amelynek célja az elektromos járművek fejlesztésében való együttműködés lehet. A Nissan igazgatótanácsa egy keddi ülésen tárgyalta ezt a lehetőséget, bár a vállalat szóvivője nem erősítette meg az ülést, és semmilyen konkrét információt nem osztott meg erről.

A jelentések szerint a Nissan és a Honda közös munkája az elektromos járművek terén segíthetne nekik versenyelőnyre szert tenni a kínai gyártókkal szemben.

A lehetséges együttműködés részleteiről még nem született döntés, de előzetes információk szerint közös hajtáslánc bevezetése, beszerzések és platformok fejlesztése is szerepelhet a tervek között.

A Nissan már jelenleg is együttműködik a Renault-val az elektromos járművek piacán, különösen Európában. Az új Nissan elektromos Micra ugyanazon az architektúrán alapul majd, mint az új Renault Five, és mindkettőt Észak-Franciaországban fogják gyártani. Emellett a Nissan bejelentette, hogy akár 600 millió eurót is befektethet a Renault Ampere nevű elektromos járműveket fejlesztő egységébe.

Tavaly viszont mindkét vállalat csökkentette korábbi szövetségük hatályát annak érdekében, hogy rugalmasabb partnerségeket alakíthassanak ki más cégekkel. A Renault például már megállapodást kötött a kínai Geely-vel is.

Mind a Nissan, mind pedig a Honda piaci részesedést veszített Kínában tavaly, ami részben az elektromos járműgyártó BYD és más versenytársak erős pozíciójának tudható be.

A Nikkei szerint ez arra utalhat, hogy mindkét cég csökkentheti termelését ezen a kulcsfontosságú piacon.

