Kettészakad a magyar egészségügy - mi az, ami ezt megállíthatja?

A 2021 októberében hirtelen felindulásból meghozott egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény 4 fontos állítást tartalmazott.

A parlament elfogadta a Magyar Orvosi Kamara egyeztetés nélküli bértábláját, és ezzel – belső aránytalanságok mellett – az orvosok (és csak az orvosok!) a magyar bérstruktúrában kiemelkedő, méltó jövedelemhez jutottak. A törvény kimondta, hogy a hálapénz adása és elfogadása is bűncselekmény. Ez történelmi lépés, de a kiegészítő szabályok hiányában a hálapénz elkezd visszaszivárogni. A törvény az ellátórendszert megpróbálja a jogviszony törvény alá sodorni, az egészségügy dolgozóit fegyelmezett alkalmazottakká tenni, megszüntetve a rendszer sokszínűségét, a szereplők konstruktív autonómiáját. Az új törvény – társadalmi egyeztetés, korrekt tartalmi meghatározás, valamint részletszabályok nélkül – a köz- és magán egészségügymerev szétválasztásáról rendelkezett.

Ebben az írásban ez utóbbival, a köz és magán viszonyával foglalkozok. Próbálok fogalmi rendrakást tenni, és felvázolom a lehetséges elvi és reális megoldásokat, valamint annak akadályait.

Először is ki kell mondani, hogy a köz és a magánszféra merev és kategorikus szétválasztása nem működik, és nem is működhet a magyar egészségügyben sem. Az elmúlt évek is igazolták, hogy erős szeparációs szándék esetén megvan annak a veszélye, hogy az egészségügy kettészakad: a közösségi egészségügy (régebben Országos Egészségbiztosítási Pénztár, ma Nemzeti Egészségbiztosítási Alap, a továbbiakban NEAK által finanszírozott egészségügyi szolgáltatók) egy folyamatosan rosszabbodó szegényellátássá romlik, a tehetősebbek pedig egyre inkább a megerősödő magánegészségügyet veszik igénybe, és így két, párhuzamos egészségügy alakul ki. Egy ekkora országban és ilyen jövedelmi szint mellett ez komoly kockázat.

Nincs két egészségügyre való orvosunk, szakdolgozónk (egyre sem nagyon). A magánegészségügy jellemzően egyes betegségek izolált ellátására szakosodott szolgáltatók halmaza, ami nem állt össze rendszerré, nincsenek komplex problémák megoldására alkalmas betegutak, és egyes nagyfontosságú szakterületek (onkoló­gia, komolyabb traumatológia, intenzív terápia) gyakorlatilag teljesen hiányoznak. Egy komplett, minden problémát országos lefedettséggel megoldó „második” egészségügy fenntartásához nem elég tömeges és gazdag az elit.

Ezért végül sem a gazdag, sem a szegény nem jut garantáltan megfelelő ellátáshoz.

Ahhoz, hogy a két szféra együttműködési lehetőségeit elemezzük, érdemes fogalmi rendrakást tenni, mert a „köz- és magán” fogalompár 3 eltérő és gyakran összemosott dimenziót takar.

Létezik köz- és magánszolgáltató : ez a tulajdonos/fenntartó szerinti felosztást jelenti.

: ez a tulajdonos/fenntartó szerinti felosztást jelenti. A betegek számára fontos felosztás a köz- és magánszolgáltatás. Ez dönti el, hogy milyen finanszírozási kondíció mentén lehet igénybe venni az adott szolgáltatást. (A magánszolgáltatásért fizetni kell, a közszolgáltatásért nem.)

Ez dönti el, hogy milyen finanszírozási kondíció mentén lehet igénybe venni az adott szolgáltatást. (A magánszolgáltatásért fizetni kell, a közszolgáltatásért nem.) A finanszírozó szerint megkülönböztetjük a köz- és magánfinanszírozást. Közfinanszírozású az az ellátás, amelynek forrása az állami kötelező újraelosztási rendszer, azaz adó vagy járulék. Magánforrás pedig az, amelynek primer forrása a háztartások nettó jövedelme.

Az a leegyszerűsítés, hogy a közszolgáltatás egyenlő a közszolgáltató által nyújtott közfinanszírozású szolgáltatással, és ettől elkülönítetten létezik a magánszolgáltatás, amit magánszolgáltató nyújt magánfinanszírozással: ez csak Pintér Sándor ambíciójában létezett. Tett is erre kísérletet, elég arra a - szerencsére meg nem valósult - ígéretre utalnunk, amely szerint államosítják a képalkotó diagnosztikát, illetve törvény is született a klinikai laborvizsgálatokat végző cégek államosításáról, a Nemzeti Laborhálózat létrehozásáról. Ezt most karácsonykor vonták vissza.

A két szféra „keveredése”, párhuzamos együttélése amúgy nem újdonság, hanem természetes, hiszen az 1990-ben kialakított társadalombiztosítási rendszernek alapelve volt a szektorsemleges szolgáltatásvásárlás. Ez meg is valósult: a háziorvosok közel 100%-a ma is vállalkozóként szerződik a kötelező egészségbiztosítással, de hagyományosan a művesekezelést vagy a vesekőzúzást is többségében magánvállalkozások végezték, és a képalkotó- és a labordiagnosztika területén is jelentős volt a magánszektor részvétele. Kiterjedt gyakorlat az is, hogy egyes hiányterületeken az egészségbiztosító a magánszférától vásárol szolgáltatást. Van, ahol a háziorvosokhoz hasonlóan magánvállalkozást finanszíroz: így működött az Országos Gerincgyógyászati Központ, és az is létező gyakorlat, elsősorban az egynapos sebészet területén, hogy a NEAK magánszolgáltatóktól társadalombiztosítási áron (azaz szektorsemlegesen) vásárol szolgáltatást. Az utóbbi évek fejleménye, hogy egyes közintézmények, jellemzően egyetemi klinikák centrumai önálló intézményként/intézmény­részként forprofit, közfinanszírozás nélküli részleget hoznak létre, különítettek el. Ez a megoldás „Uzsoki modell”-ként híresült el.

Ezek szerint nincs itt semmi látnivaló, hiszen a köz- és magán együttműködése létezik és tökéletes. Hát nem. Jónak és jellemzőnek egyedül az alapellátásban a háziorvosi privatizáció tekinthető. Amúgy meg – bizonyos diagnosztikai ellátások kivételével – a köz- és magán egyre erősebb szétválása jellemző: a lakosság az állami ellátási hiányokat többszörös áron, saját zsebből kénytelen finanszírozni. Ez egyrészt igazságtalan, hiszen a gazdagabbak számára ad élet- és gyógyulási esélyt, másrészt üvegplafont von a magánegészségügy fejlődése fölé. Ahhoz, hogy érdemben megváltozzon mindez, hogy a köz- és magánegészségügy viszonya ne konkurens, hanem szinergista viszony legyen, egy alapvető változást kell megtenni: meg kell engedni a szolgáltatások finanszírozásában is a megosztott finanszírozást. Ha végiggondoljuk az eddig leírtakat, akkor feltűnhet, hogy a szolgáltatók ugyan keverednek a két szféra között, de maguk az egészségügyi szolgáltatások kizárólag vagy magán, vagy közfinanszírozásúak. A háziorvosnál, vagy a magánszolgáltató által működtetett, de NEAK szerződésű CT-ben egy fillért sem fizetünk, de ha a magánegészségügyhöz fordulunk, akkor ott mindent – közvetve vagy közvetlenül – mi fizetünk. Amíg ez nem változik, addig nem lesz előrelépés az ellátórendszer fejlődésében és általános hozzáférésében, és növekszik az egészségügy kettészakadása. Úgy tűnik, hogy a „szociális népszavazás”, a vizitdíj politikai motivációjú leszavazása óta az osztott finanszírozás politikai tabu, pedig amúgy nemhogy a világban, de még Magyarországon sem példanélküli. Az mindenki számára természetes, hogy a patikában önrészt (co-payment) fizetünk a gyógyszerekért, de a gyógyfürdő kezeléseknél is részfinanszírozás (kötelező önrész) van.

A köz- és magán valós és erőforrásoptimalizáló együttműködésének a kulcsa a finanszírozási formák együttműködése, az osztott finanszírozás. Nézzük, milyen alaplehetőségek vannak erre, és miért nem működnek.

1. Közforrások a magánegészségügyben

A nem osztott finanszírozás, azaz, hogy a NEAK „TB áron” vásárol szolgáltatást a magánszférától, ha marginálisan is, de működik. A döcögés oka a finanszírozás: magasabb kulturáltságú szolgáltatást nehéz kevesebb pénzből nyújtani, még kevesebből meg végképp. Tudni kell, hogy a magyar egészségügy finanszírozási rendszere az úgynevezett duális finanszírozásra épül: a működési költségeket a társadalombiztosítás fizeti, de az amortizáció és a fejlesztés a tulajdonos dolga. Ebből következik, hogy a magánszolgáltató a NEAK-tól csak a működési költséget kapja meg, ami ráadásul a saját működési költségének töredéke. Hogy miért működött ez mégis? A szállodaiparban ismert mondás, hogy a legdrágább ágy az üres ágy, és ez a magánegészségügyben is igaz, tehát az éledő magánegészségügy fölös kapacitásain ez kiszámítható és veszteségcsökkentő tétel volt. A helyzet megváltozott. Egyrészt a magánegészségügyben egyre inkább a kereslet dominanciája vált meghatározóvá a kínálattal szemben, tehát már nem volt annyira fontos a kevés, de biztos állami finanszírozás, másrészt megváltozott a finanszírozás rendszere, ami tovább rontja a magánszolgáltatók pozícióját. Az 1993-ban bevezetett finanszírozás teljesítményarányos volt, és (hibákkal és hiányokkal) a teljes működési költséget volt hivatott fedezni. A 2021-es jelentős béremelés nem került beépítésre a finanszírozási tételekbe, hanem a törvény alá sorolt szolgáltatók külön soron kapják a bérkiegészítést. Az ellátások anyagköltsége és a „régi” bér a teljesítményfinanszírozás tarifarendszerében van jelenleg is, de a béremelés fedezete teljesítménytől függetlenül érkezik. A piaci szereplők, a vállalkozások – a háziorvosokat kivéve – nem kapnak bértámogatást, csak a „régi” teljesítményfinanszírozási részt kapják meg. Ez pedig jelentős különbség: a bértámogatás összege a kórházakban a teljesítményarányos díj 40%-a körüli, a járóbeteg szakrendeléseken az idősebb korstruktúra miatt ez eléri akár az 50 %-ot is. Leegyszerűsítve: egy NEAK szerződéssel bíró magánszolgáltató az amortizációs költséget is beleszámítva a felét sem kapja meg annak a pénznek, amit egy közszolgáltató kap. Ez így csak erős szépítéssel nevezhető szektorsemleges finanszírozásnak. És ha belegondolunk abba, hogy a kórházi szektor ennyi pénzből is százmilliárdos nagyságrendű adósságot termel, akkor érthető, hogy a feléből nehéz minőségi ellátást kihozni. Valamit pedig tenni kell, jobban be kell vonni a magánszolgáltatókat a közellátásba.

Takács Péter államtitkár legutóbb arról beszélt, hogy a NEAK a közeljövőben szolgáltatást fog vásárolni a magánszektortól is. Legyen úgy. Alapértelmezetten persze nem életszerű, hogy a magánszolgáltatók a piaci bevételük negyedéért, ötödéért akarják eladni az államnak a szolgáltatásaikat, de amennyiben az alábbi javaslatom meghallgatásra talál, van esélye egy újtípusú együttműködésnek. Márcsak azért is, mert a középosztály tartalékjai kimerülőben vannak, ebben a szektorban is csökkent a fizetőlépes kereslet, így a piac dinamikus bővülése is minimum lelassult, így megint felértékelődik a kapacitáskihasználás.

A megoldás itt is az osztott finanszírozás lehet, azaz meg kell engedni a magánszférának, hogy legálisan kiegészítő díjat kérjenek a NEAK által is finanszírozott betegektől. A logika tiszta: a beteg fizet járulékot, tehát jár neki a társadalombiztosítás terhére az ellátás, és ő is hadd vihesse piacra ezt a pénzt. Hadd legyen ő is szolgáltatásvásárló, ne csak a NEAK. Az ötlet nem új, én 2001-ben könyvet írtam erről „A köz” és a „magán” új együttélése az egészségügyben” címen. Hogy több, mit 20 éve ebből még nem lett semmi, annak több oka van. Az egészségpolitikai szakma – nem ok nélkül – attól félt, hogy a kapacitások ilyen korlát nélküli kinyitása finanszírozhatatlan költségnövekedést okoz. Ennek gátat vet a jelentős önrész. A másik, valós probléma a két szféra díjtételeinek különbsége. Ma a járóbetegellátásban 30-35.000 forint körül mozog egy vizit, egy ellátási esemény díja, ugyanakkor a NEAK ezért teljesítménydíjként átlagosan mintegy 4000 Ft-ot fizet. Nyolc - tízszeres a szorzó. És az, hogy valaki 35.000 Ft-ból utólag vissza tud igényelni 4.000 Ft-ot nem változtatna érdemben semmin, de növelné a társadalombiztosítás kiadásait. Kicsit más a helyzet a nagyműtéteknél. Egy csípőprotézisért a NEAK az alkalmazott technológiától függően 600-800.000 Ft-ot fizet, egy térdprotézisért 800.000-et. A magánban ezek a beavatkozások 3 millió körül tartanak. A különbség itt is nagy, de azért nyolcszázezer forintért már érdemes adminisztratív folyamatokba bonyolódni.

Mit lehet tenni? A fentiek miatt a javaslat általános bevezetése nem reális. Ehhez közelíteni kell a két szféra díjtételeit, már csak a közszféra működőképessége érdekében is. Ezért – de nem csak ezért – újra kell számolni a NEAK díjtételeit. Egyrészt be kell építeni a díjba a teljes bérhányadot, azaz meg kell szüntetni a különsoros bértámogatást, másrészt a több évtizedes ellazsálás után végre valós, költségalapú díjtételek kellenek. Drasztikusan megváltoztak és általánossá válnak egyes, régen szűkebb körben használt korszerű, de drágább technológiák, fejlődtek a felhasznált eszközök, anyagok, így durván módosultak a költségek. Az költségarányosság szükségessége mellett megjegyzendő, hogy a magánban 35.000 forintos átlagos díjjal szemben a bértámogatás beépítése után már nem négy, hanem nyolcezer Ft-os NEAK átlagdíj állna. A korlátozott bevezetést támogathatja az, hogy ha a – akár a határon átnyúló ellátás refinanszírozásánál –értékhatárhoz kötik a visszatérítés lehetőségét. És ha ez az értékhatár a rutinellátások költségszintje felett van, az kezelhetőbbé teszi a helyzetet. Megvalósulás esetén közpénz kerül a magánszolgáltatókhoz, ami NEAK szerződéskötést indukál. Ebbe a szerződésbe lehet minőségi, adatszolgáltatási kötelezettséget beleírni, de az is elképzelhető, hogy ez a szerződés – akár sávos degresszióval – maximálja a betegektől kérhető önrészt. A vegyes finanszírozás miatt átláthatóbb lenne a magánszolgáltatási piac (amiről valljuk be: semmit nem tudunk), és közelednének a díjtételek. Lehetne win – win szituáció, azaz behatárolt önrész mellett a magánszolgáltatások viselhető, és főleg nem kötelező lakossági terhek mellett jobban becsatornázódnának a közellátásba. Rá lehet fogni, hogy ez fizetőssé teszi az ellátást, de: lássuk be, ma is az, és így sokkal szélesebb réteg férne hozzá. Ha van megfelelő hozzáférésű, belátható időn belül elérhető műtét az állami egészségügyben, akkor csak a más minőségre vágyó kevesek lesznek, akik mégis akarnak kétmilliót fizetni. Ha meg nincs megfelelő hozzáférésű közellátás, akkor így több beteg férne hozzá a részben államilag támogatott magánellátáshoz. Több műtétet végeznének, és ezért a várólisták is rövidülnének. A kulcs tehát itt is az, hogy van-e megfelelő minőségű és hozzáférésű közellátás.

2. Magánforrások a közösségi egészségügyben

Magyarországon az állam az egészségügyi kiadások 72%-át fedezi, a maradék 28%-ot a háztartások finanszírozzák. A lakosság ma éves szinten minimum 600 milliárd forintot (a KSH Stadat 4.1.1.2 táblája szerint ez a költés 2021-ben 526,6 milliárd Ft volt) költ egészségügyi szolgáltatásokra, és ennek a jelentős összegnek - az életszerűtlen szabályozás miatt – csak töredéke jut a közösségi egészségügybe. Csak az arányok miatt: ez az összeg amúgy a kórházi adósságállomány mintegy ötszöröse.

Magánforrás a közösségi egészségügybe két módon érkezhet: kötelező önrésszel, és önkéntes kiegészítő díj formájában. A kötelező önrész (Co-payment) vizitdíj néven rövid ideig élt. Az önkéntes kiegészítő díj tekintetében a jogi környezet itt is rendben: az egészségbiztosításról szóló törvény szerint meghatározott szolgáltatási csomag jár ingyen (azaz térítésmentesen) a betegnek, meghatározott technológiák és eljárásrend mellett. Ami ezen kívül esik (azaz más tartalmú, más minőségű szolgáltatást kért a beteg, vagy nem a meghatározott eljárásrendben veszi igénybe), akkor azért fizetnie kell. Ha olyan ellátásról van szó, amit nem támogat a társadalombiztosítás (pl. orvosilag nem indokolt plasztikai sebészeti műtét), akkor a teljes díjat piaci áron ki kell fizetnie, ha pedig a társadalombiztosítás terhére járó ellátást szeretné a beteg más módon, más tartalommal igénybe venni, akkor csak kiegészítő díjat kell fizetni a NEAK finanszírozás mellé. A kiegészítő díj lehetősége tehát létezik, de az elmúlt 30 évben a fantázia és a politikai bátorság nem nagyon lépett túl a zuhanyfülkén és a színes tévén. Akkor sem, ha feketefehér tv már nincs is. Tehát valós (virtuális) piac egyedül a kényelmi szolgáltatások területén létezik (VIP szobák) ma Magyarországon, igen szerény kínálattal.

A valós, az egészségügyi szolgáltatásokat érintő lehetőség kettős. A nemzetközi példák alapján két alaptípusban lehet kiegészítő díjat kérni. Akkor, ha a beteg:

a meghatározott ellátási csomagtól eltérő szakmai tartalommal kéri az ellátást, vagy

ha eltérő eljárásrendben veszi igénybe az ellátást.

Az elsőre jó példa az, hogy ha a beteg saját kérésére történik az alapcsomagtól eltérő érzéstelenítés, mint pl. az altatásban végzett vastagbéltükrözés, de ide tartoznak az eltérő technológiájú szülésvezetések is. Szintén erre példa az, ha a beteg más, drágább tartalommal kéri az ellátást, azaz ugyanazt a hatóanyagot az ismert jónevű gyártótól szeretné, vagy a beültetett protézisnél ragaszkodik egy drágább típushoz.

A második lehetőség a meghatározott eljárásrendtől való eltérés. (Nem ott, nem akkor, vagy nem attól akarja a beteg igénybe venni az ellátást.) Ehhez persze egy szigorúbban szabályozott rendszerre lenne szükség, ahol vannak betartatott szabályok, és az ettől való eltérésért lehet vagy kell megfizetni. Ki lehet mondani, hogy a területi elven építkező betegutaktól való eltérésért fizetni kell, azaz, ha nem szakmai indokok alapján fordulok egy kórházhoz, akkor fizessek. (Klinikán végzett mandulaműtét.) A szokás nagy úr, ezért ehhez is kellene politikai bátorság, de a mai finanszírozási rendszer nem is alkalmas erre, mert a nagyon alacsony teljesítménykorlát miatt nincs szolgáltatói verseny. A népszerűség, a jó hírnév ma csak veszteséget, és nem bevételt termel a kórháznak.

Izgalmasabb és forróbb kérdés az, hogy köthető-e kiegészítő díjhoz az orvosválasztás. A kezelőorvos megválasztása ma is deklarált jog, de ez alapvetően a hálapénzes időszakban működött. Az orvosválasztás hatásainak elemzése megérne egy külön írást, de érdemes megfontolni a következő javaslatot:

Törvényben kell kimondani, hogy a kötelező egészségbiztosítás terhére az ellátás térítésmentesen az adott helyre munkarend szerint beosztott dolgozó által nyújtva jár.

A beteg kiegészítő díjért választhat orvost, ellátó team-et, diplomás ápolót, aki ez esetben a beteg által választott személyes közreműködő, aki külön szerződés alapján végzi a személyes közreműködését.

A beteg a kezelőorvos megválasztása esetén csak a személyes közreműködésért, mint áltata választott többletszolgáltatásért fizet, magát az ellátást – miután járulékfizetőről van szó szerződött szolgáltatónál – a NEAK fizeti.

A javaslat sikere és társadalmi korrektsége érdekében fontos, hogy

A személyes közreműködő felkérése nem jelenthet sorrendi előnyt, azaz várólistás ellátások esetén a beteg először felkerül a várólistára, és csak utána választhat személyes közreműködőt.

A személyes közreműködői díjat a személyes közreműködőknek (orvos és az ellátásban részvevő szakdolgozók) kell megkapniuk. Amennyiben az intézmény ezt a pénzt érdemben le akarja nyelni, a rendszer nem fog működni, nem jelent motivációt. A NEAK finanszírozza az ellátást, az intézmény a betegtől egyéb szolgáltatásokért (hotel, étkezés stb.) tud még bevételt szerezni.

A rendelkezés terjedjen ki diplomás ápolókra (pl. gyógytornászra, szülésznőre. dietetikusokra) is.

A javaslat előnyei:

Ez a megoldás a közösségi egészségügyben tartja az orvosokat, és ide hozza a magánforrások egy részét is

Egy klinika, megyei kórház a komplexebb szakmai környezet miatt nagyobb ellátásbiztonságot nyújt a betegnek.

Egy adott (hagyományosan hálapénzből élő) réteg ezután a munkahelyén keresheti meg azt a többletjövedelmet, amit most a magánegészségügyben keres meg. Ezáltal aktivitását a munkahelyén tudja kifejteni.

Kritikus területeken csökkentheti az ellátási zavarokat, a várólistákat.

Megszünteti/csökkenti a hálapénz visszaszivárgását.

A kiegészítő díj 32 év után megteremti a kiegészítő biztosítások piacát az eddigi párhuzamos, duplikáló biztosí­tások helyett.

A magánforrások bevonásával állami forrásigény nélkül lehet megteremteni a legális érdekeltséget a (többlet)tevékenységre a közfinanszírozású intézményekben. (Megvalósul az a teljesítményarányos motiváció, versenyhelyzet, amit egyes területeken a hálapénz tartott fent.)

A HR kérdés stabilizálásával, a munkaidő jobb kitöltésével erősíti egyes területeken a közellá­tást.

A komplexebb szakmai környezet miatt nagyobb ellátásbiztonságot nyújt a betegnek.

32 év után megteremti a kiegészítő biztosítások piacát az eddigi párhuzamos, duplikáló biztosí­tások helyett.

A javaslat politikailag nem rejt valós kockázatot, mert az ingyenes ellátás lehetősége megmarad mindenkinek, a betegek számára olcsóbbá válik a személyes ellátás, miután csak kiegészítő díjat kell fizetni, így a magánegészségügy árainak feléért-harmadáért juthatnak személyes ellátáshoz. Megszűnik a „kettős biztosítottság”, duplán fizetés rossz érzése.



Egyéb megfontolások, opciók

Szakmai előny, hogy ehhez társulhat egy minősítési/akkreditációs rendszer is. Az egyes ellátások önálló végzésének, az orvos választhatóságának előfeltétele lehet, hogy erre ellátásonként minősítést (licencet) kell szereznie. Az egyúttal az osztályvezetőt is minősíti, hogy milyen tömegű és kompetenciájú minősítést szereztek a beosztottak, azaz a beosztottjai mennyire képzettek, kompetensek.

Annak elkerülése érdekében, hogy az ellátások tömege ne mozduljon el a fizetős (megkért) ellátások irányába, kvótát kell felállítani, hogy egy adott orvos az általa végzett beavatkozások, kezelések hány százalékát végezheti megkért ellátásként. Ezzel az ellátó ösztönözve van a többletteljesítményre a nem fizetős betegek esetében is. Ugyanakkor fontos, hogy a minősített kollégák adják át tudásukat a következő generációknak, nehogy visszatérjünk oda, hogy főorvos-főorvosnak asszisztál, hogy a következő generáció ne kerüljön konkurens tudás birtokába. A hálapénz betiltása e tekintetben érdemi előrelépést hozott.

A (szerintem nem létező) politikai kockázat mérésére/csökkentésére elképzelhető a lépcsőzetes bevezetés, ami a szülészettel indul, nagyízületi műtétekkel folytatódik, és a tapasztalatok alapján kerül széleskörű bevezetésre.

Általában is (ennek kapcsán is) kezelni kell a teljesítmények korlátozását a finanszírozásban, mert enélkül nem képzelhető el ellátások globális növelése.

Összegzésül

A köz és magán merev szétválasztása, mint látjuk, nem működik, és nem is működhet az egészségügyben. A hatékony és betegelégedettséget hozó rendszer kialakításhoz a köz- és magánszolgáltatók együttműködésén kívül a köz- és magánforrások együtt­működésére is szükség van. Tudom, hogy íráson néhány gondolata vitákat, esetleg komoly indulatokat válthat ki. Ha ez így lesz, akkor az írás elérte a célját, mert az előrelépéshez a közbeszéd, a közgondolkodás átalakítására, társadalmi érésre van szükség.

