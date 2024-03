Európai lég- és rakétavédelem: amerikai, francia vagy német védőernyő lesz a fejünk felett?

Az ukrán háború járulékos folyományaként valamennyi európai ország ráébredt saját sebezhetőségére, különösképp a levegőből érkező fenyegetésekkel szemben. Mérvadó amerikai tanulmányok szerint az orosz ballisztikus és cirkálórakéták ellen az európaiak képességbeli hiányosságai vélhetőleg tartósak lesznek: minden megkérdezett szakértő szerint súlyos a helyzet, vita csak azon van, hogy vajon rövid vagy hosszú távon súlyosabb-e. Nem csoda, hogy különösen nagyot durrant Donald Trump egykori amerikai elnök és jelenlegi elnökjelölt kijelentése, miszerint az ingyenélőnek tartott európai szövetségesek feje fölött eltűnhet az amerikai védelem. S a szokásosnál nagyobb figyelmet keltett Emmanuel Macron francia elnök utalgatása, hogy a francia nukleáris elrettentés amolyan közös európai atomvédőernyőként funkcionálhat. A gyakorlatban viszont most nem Washington a legaktívabb e téren, s nem is Párizs, hanem… Berlin.

Hepciáskodás itt és ott

A francia elnökök időnként megpendítik, hogy a nemzeti védelmük alapjául szolgáló nukleáris csapásmérő erő így vagy úgy, de Európa egészét védheti. Ezt két okból teszik: egyrészt ezzel szeretnének lendületet adni az európai védelempolitikának, amihez rajtuk kívül hagyományosan senkinek sem fűlik a foga. Másrészt jeleznek, elsősorban Berlin felé, hogy egy ilyen közös politikában Párizsnak értelemszerűen főszerep jutna.

A francia atomarzenál teljes vagy részleges „európaizálásának” ötletével azonban több gond van. Politikailag összefonódik a francia államstruktúra és az atombomba: a köztársasági elnök a nyugati demokráciákban szinte példátlan legitimációval és hatalommal rendelkezik, mert ő az, aki „az atomtűz elindításával a nemzet sorsát a kezében tartja”. Technikailag az óriási felelősséget aránytalanul rövid reakcióidővel ötvöző nukleáris forgatókönyv az egy személyes döntéstől lesz hiteles: „a teve egy olyan ló, amelyet egy bizottság tervezett” jelenség az atomstratégiákba nehezen fér bele. Végezetül geopolitikailag nehéz eladni a kollektivizáló logikát, melyben a francia elnök esetleges hebrencskedése következtében Madridot, Brüsszelt, Rómát érhetné megsemmisítő válaszcsapás.

Ettől még a francia felvetés mostanság a korábbinál jóval figyelmesebb hallgatóságra talál. Mégpedig azért, mert Donald Trump választási győzelmének már a gondolatára is Európa-szerte eluralkodik a félsz. A republikánus elnökjelölt kampánygyűlésein újra és újra megismétli a hivatali ideje alatt sokat hangoztatott tételt: az a szövetséges, aki nem fizet maga is rendesen bele, nem érdemli meg az amerikai védelmet.

Trump most jó lókupec módjára rá is tett egy lapáttal, mondván: még biztatná is Putyint a támadásra. Erre persze kitört a pánik. Két dolgot feledve, legalábbis látszólag. Először is: Trump nagyotmondó stílusa nem újdonság – a botránykeltés nála tárgyalási alap. A NATO-t a 2017-ben kezdődő elnöksége elején is megfenyegette, így elérte, hogy az európaiak az addig elutasított USA-kérésekre rábólintsanak, majd megjegyezte: „most már jobban kedvelem a NATO-t, mert nagyon rugalmasak”. Másodszor: a Trumpnak tulajdonított tranzakciós logika a NATO-n belül diszkrétebben bár, de folyton jelen volt. Obama védelmi minisztere 2011-ben sokkolta az európaiakat, amikor nyíltan is az értésükre adta: az USA-nak „fogytán a türelme”,

s „a jövőben könnyen úgy ítélheti, hogy immár nem térül meg a NATO-ba helyezett befektetése”.

Berlin és az Európai Égi Pajzs

Az atomháborút távol tartani hivatott nukleáris elrettentés (magyarán: az ellenfél azért nem küld ránk atomrakétát, mert tudja, hogy válaszként egy ugyanolyan érkezne hozzá) kiegészítéseként jut szerep a különböző típusú rakéták, drónok, lövedékek ellen védőburkot biztosítani hivatott légvédelmi rendszereknek.

Németország 2022 augusztusában állt elő a tervvel, miszerint európai partnerekkel együttműködésben, a NATO szárnyai alatt építene ki egy többlépcsős lég- és rakétavédelmi rendszert. Ez lesz majd az Európai Égi Pajzs (European Sky Shield Initiative, ESSI), melybe épp csak a területen legtapasztaltabb – épp ezért konkurens – Franciaországot és Olaszországot nem hívta meg Berlin. Párizs és Róma mondjuk aligha ment volna: közös Mamba elfogórakéta-rendszerük ugyanis kimaradt a német tervből, mely helyette rövid távra a német IRIS-T-vel, hosszú távra az izraeli-amerikai Arrow-val, a kettő között pedig az amerikai Patriottal számol.

A koncepció több sebből vérzik:

technikailag délibáb (nincs 100%-os védelem, különösen nem ilyen óriási területen),

politikailag rémálom (ismét előkerül a bizottsági teve esete),

és főleg: Európa védelmi önállóságát aláássa a német terv.

Olaf Scholz kancellár úgy harangozta be, mint „kiváló példáját annak, hogy mit is értünk a NATO európai pillérének erősítése alatt”. Nos, amennyiben erre az ESSI a minta, akkor az további függőséget jelent Európa számára. Amerikai elemzések is felhívják rá a figyelmet, hogy a rendszer főbb elemeinek külső forrásból történő beszerzése „a hadiipari és technológiai bázist veszélybe sodorja”.

Macron elnök tavaly a párizsi repülési szakkiállításon azt mondta:

Amit Európán kívülről szerzünk be, az magától értetődően bizonytalanabbul áll rendelkezésünkre: egy harmadik ország időbeosztásának, várólistájának, prioritásainak és engedélyezési eljárásainak van alárendelve.

S valóban: az izraeli Arrow eladását Washington hónapokon át késleltette (míg a legkedvezőbb feltételeket sikerült kialkudnia az amerikai cégek részvételére). Korábban a Patriottal pedig Berlin első kézből megtapasztalta, hogy az általa vásárolt elfogórakéta képességeiről nem kap pontos információkat. A szimulációs modellt csak Amerikában, amerikai személyzet használhatta, és a beletáplált fenyegetés-forgatókönyvet előzetesen jóvá kellett hagyatni a Pentagonnal.

Az EU setesuta kezdeményezései

Az Európai Unió most az ESSI és a benne rejlő függőségi kockázatok amolyan ellenpontozásaként mutatja be az e téren egyébként 2019 óta folyó kezdeményezéseit. Thierry Breton hadiiparért felelős EU-biztos tavaly egy konferencián úgy fogalmazott, hogy

ezek „egy ténylegesen európai lég- és rakétavédelmi pajzs építőkövei”.

S hogy mik ezek az építőkövek? Franciaország, Olaszország, Hollandia, Portugália és Finnország (később csatlakozott hozzájuk Németország) az EU keretei közt indította el a TWISTER rövidítésű, az ellenséges rakéták korai észlelését és azok saját elfogórakétákkal történő semlegesítését magában foglaló programot. Ez azután két ágra bomlott.

A Bizottság által kezelt Európai Védelmi Alap finanszírozására igényt tart egyrészt az űrbe telepített korai rakéta-előrejelzési képességeket létrehozni hivatott ODIN’S EYE, mely 2021-ben nyert pályázatot, annak a német OHB-nak a vezetésével, mely a Galileo műholdas navigációs rendszer fejlesztése során egyébként csúfos kudarcot vallott. Az elfogórakéta kidolgozására pedig 2022-ben a HYDEF programmal kapott szerződést a spanyol SENER Aerospacial által vezetett konzorcium.

A döntés azonnal botrányba torkollott. A SENER-nek ugyanis rakéták terén nagyjából nulla tapasztalata volt, míg a pályázatban vesztesként kihozott MBDA francia-brit-német-olasz konszern köztudottan erre specializálódott. A HYDEF-ben hiába a német Diehlé a technikai irányítás, ilyen kaliberű projektnél a tudásuk összesítve is vajmi kevés: nemrég már arról szóltak a hírek, hogy kénytelenek lesznek Izraeltől kérni segítséget. Az általános felháborodásra való tekintettel a Bizottság egy évvel később az MBDA HYDIS projektjét is támogatandónak ítélte – azzal, hogy reményei szerint később egybeolvadhat a két program.

Az eddigiek viszont az EU hadiipari ténykedésének több hibás alapvetésére is rávilágítottak.

Egyrészt bárhogy is igyekszik, a Bizottság továbbra sem tud túllépni önnön beidegződésén, miszerint a versenypolitikát a stratégiai megfontolások fölé helyezi. Nem veszi észre, amikor a kevésbé kompetens szereplők mesterséges erősítése helyett inkább a nemzetközileg is helytállni képes ún. európai bajnokok számára kellene teret engedni. Emögött egy már-már filozófiai probléma rejlik. A kiválóság megbecsülése helyett egy tévesen felfogott, erőltetett egyenlőségideológia, melyben a tagállamok közötti különbségek tompítása érdekében a Bizottság inkább a lefelé nivellálást választja.

Német mesterterv?

Egyelőre viszont akárhonnan nézzük, Berlin profitál a legtöbbet mindebből.

Németország a NATO és az EU kezdeményezéseinek keresztmetszetében remekül pozícionálja magát.

A szövetség ballisztikus rakétavédelmi programjának központja a ramsteini légitámaszponton van, az ESSI pedig lényegében a Berlin által a NATO-ban javasolt ún. keretnemzeti koncepció kiterjesztett megvalósítása: immár húszegynéhány ország tömörülését Berlin koordinálja, s az első nagy szerződés, a NATO beszerzési ügynökségének égisze alatt idén januárban nyélbe ütött 5,5 milliárd dolláros közös német-holland-román-spanyol Patriot-vásárlás 1000 darab rakétáját Bajorországban gyártják majd. Mindeközben a Diehlen keresztül Berlin viszi a prímet a HYDEF-projektben, ám arra is ügyelt, hogy azért a vetélytárs HYDIS-ben is részt vegyen, így mindkét EU-s program további alakulásába beleszólása legyen.

S hogy mi a célja mindezzel? Valamennyi említett kezdeményezés hivatalosan kettős célt követ. Egyrészt az orosz rakétafenyegetéssel szemben (beleértve a hiperszonikus eszközöket is, erre utal az EU-projektek nevében a „HY” kezdet) fel kell turbózni az európai képességeket. Másrészt ezeknek akkor is működniük kellene, ha Amerika esetleg épp nem állna ki teljes mellszélességgel szövetségesei védelmében.

A mostani projektek jó ideig egyik vonalon sem kecsegtetnek túl sok reménnyel. Berlinnek azonban valami egészen más is jár közben a fejében: az Európán belüli erőviszonyok átrendezése.

Az integráció stabilitásának kezdettől az volt a kulcsa, hogy a német gazdasági túlsúlyt a francia diplomáciai-katonai ütőkártyák ellensúlyozták és vice versa.

Az utóbbi időben Németország az „európaizálás” jelszavával frontális támadást intézett a francia előnyök felszámolására.

Ebbe a sorba illeszkedik a hadiipari kezdeményezésekben, azokon belül is a stratégiailag különösen érzékeny lég- és rakétavédelemben tanúsított fokozott aktivitása.

A gond csupán az, hogy ezeken a területeken a hagyományos francia fölény szándékos leradírozása az európai pozíciók kollektív gyengülését hozza magával. Erre pedig a jelen geopolitikai helyzet nem feltétlenül a legalkalmasabb pillanat.

