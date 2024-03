Itt a Fed kamatdöntése: Jerome Powell fontos bejelentést tett

Powell elsütötte a híres "beszéltünk arról, hogy majd beszélünk a mennyiségi szigorítás csökkentéséről" fordulatot. A jegybankárok a mérlegpolitikát nagyon lassan változtatják, előtte ehhez hasonló felvezető üzenetekkel jelzik, hogy hamarosan lépni fognak. Ezzel akarják elkerülni a túlzott kötvénypiaci kilengéseket.

A Fed jelenleg havi 95 milliárd dollár értékben adja el eszközeit, a valóságban már most is kisebb ez az összeg. Powell azt mondta, hogy hamarosan a jövőben megfelelő lehet lassítani a mérlegleépítés ütemét. A jegybankelnök azt is elmondta, hogy ez nem jelenti azt, hogy a mérlegleépítés a közeljövőben lelassul.

A közgazdászok számítottak erre a bejelentésre, a közleményben ennek még nyoma sem volt.