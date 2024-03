Vírushelyzet Magyarországon: megjöttek a friss járványadatok, régóta vártunk erre

Megjelentek a légúti fertőzésekre vonatkozó friss adatok, amelyek szerint szorulnak vissza a légúti megbetegedések Magyarországon. Nagyot esett az akut légúti megbetegedéssel, és ezen belül az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók 100 ezer főre vetített aránya Magyarországon a március 11. és március 17. közötti adatok szerint. Csökkent a kórházi ápolásra szorulók száma is: az érintett betegek közül 20 főnél influenza A, 52 főnél RSV, 2 főnél a koronavírus állt a megbetegedések hátterében.

A 11. heti adatok szerint a figyelőszolgálatban résztvevő orvosok jelentései alapján végzett becslés szerint megállapítható, hogy 2024. március 11. és március 17. között az országban 26 400 fő fordult orvoshoz influenzaszerű és 196 500 fő akut légúti fertőzés tüneteivel.

Mindkét friss idei adat jóval alacsonyabb, mint az előző heti adat, illetve a tavalyi évi 11. heti adat.

Az NNK jelentése szerint az év 11. hetében egy vármegye kivételével (Baranya) valamennyi közigazgatási területen csökkent az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók gyakorisága az előző héthez viszonyítva. A 100 000 lakosra jutó orvoshoz fordult betegek száma Győr-Moson-Sopron (446), Somogy (455) és Szabolcs-Szatmár-Bereg (455) vármegyében volt a legmagasabb, Heves (88), Veszprém (158) és Békés (166) vármegyében a legalacsonyabb.

Összességében az akut légúti panaszokkal és ezen belül influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók száma csökkent nominálisan a 11. héten. A betegeken belül az influenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók aránya is csökkent, amint az alábbi ábránk mutatja:

A 11. héten akut légúti megbetegedés halmozódásáról nem érkezett jelentés.

Az előző heti adatokhoz képest is jelentősen csökkent a kórházban ápoltak száma (162 fő), és az intenzív ellátásban részesülők száma is (17 fő). Ugyanakkor korcsoportonkénti bontásban, csökkenő esetszám mellett, de továbbra is magas maradt a 2 évnél fiatalabb (51,9%) és a 60 vagy annál idősebb (24,1%) betegek aránya.

Visszaszorulóban a SARS-CoV-2 vírus fertőzése is: kórházi ápolást igénylő betegek közül 2 főnél állt a megbetegedések hátterében míg a 229 betegtől a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) Nemzeti Influenza Referencia Laboratóriumába érkezett légúti mintából mindössze 2 esetében igazolták a SARS-CoV-2 vírus kóroki szerepét.

