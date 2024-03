Ritka felvételek: traktorok lepték el London belvárosát

Hétfő este dudaszó mellett traktorkonvojok haladtak London belvárosán keresztül a Westminster felé, és felsorakoztak a parlament épületénél.

Farmers protesting Britains food security are driving through Central London. They blame politicians, and say we are facing the end of British farming. pic.twitter.com/vSDqrD4xcE — PoliticsJOE (@PoliticsJOE_UK) March 25, 2024

IT'S HAPPENINGHuge numbers of tractors are now arriving in central London outside Parliament Square.The farmers protests are continuing pic.twitter.com/RAbe1CELWN — PeterSweden (@PeterSweden7) March 25, 2024

NOW: British Farmers have arrived into Westminster, London in a tractor convoy. pic.twitter.com/q4MlGkQDGM — Lewis (Brackpool) March 25, 2024

A gazdaszervezetek szerint

az olcsó élelmiszerek importja és a nem támogató politika miatt veszélybe került Nagy-Britannia élelmiszerbiztonsága.

A traktorokon olyan transzparenseket lehetett olvasni, mint „Mentsük meg a brit mezőgazdaságot”, vagy „Nincs mezőgazdaság, nincs étel, nincs jövő”.

Az európai gazdák már hónapok óta traktoros tüntetésekkel tiltakoznak részben az EU zöld politikája, részben az olcsó ukrán gabona miatt. Jelentős tiltakozások voltak Németországban, Franciaországban, Olaszországban vagy Lengyelországban is.

Angliában már volt néhány kisebb gazdatüntetés, de

a hétfői londoni demonstráció az eddigi legnagyobb.

A walesi gazdák szintén kivonultak tiltakozni a kormány agrárpolitikája ellen.

Címlapkép forrása: Carlos Jasso/Bloomberg via Getty Images