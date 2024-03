Olyan nagy a baj Japánban, hogy egy pelenkagyártó bejelentette, ezentúl csak felnőtt pelenkákat gyárt

Az Oji Holdings a legújabb cég, amely bejelentette, hogy leállítja a csecsemőknek szánt pelenkák gyártását az országban, mivel a gyorsan öregedő Japánban a születések száma rekordalacsony.

A felnőtt pelenkák eladásai több mint egy évtizeden át meghaladták a csecsemőknek szánt pelenkákét az országban.

A 2023-ban Japánban született csecsemők száma - 758 631 - 5,1%-kal csökkent az előző évhez képest. Ez volt egyben a legalacsonyabb születésszám, amelyet a 19. század óta Japánban feljegyeztek. Az 1970-es években ez a szám több mint kétmillió volt.

Az Oji Holdings közleményében elmondta, hogy leányvállalata, az Oji Nepia jelenleg évente 400 millió csecsemőpelenkát gyárt. A termelés 2001 óta csökken, amikor a vállalat elérte a csúcsot - 700 millió pelenkát.

Mindeközben a felnőtt pelenkák piaca növekszik, és becslések szerint több mint 2 milliárd dollár (1,6 milliárd font) értéket képvisel mára. Japán rendelkezik a világ egyik legidősebb lakosságával, amelynek közel 30%-a 65 éves vagy annál idősebb. Tavaly a 80 év felettiek aránya először haladta meg a 10%-ot.

Az Oji Holdings azt is közölte, hogy továbbra is gyárt babapelenkákat Malajziában és Indonéziában, ahol a kereslet növekedésére számít.

Az elöregedés és a születések számának zuhanása miatt csökkenő népesség válságba sodorta Japánt, a kormány erőfeszítései e kihívások kezelésére azonban eddig kevés sikerrel jártak. A gyermekekkel kapcsolatos programokra fordított kiadások növelése és a fiatal párokat vagy szülőket célzó támogatások a jelek szerint nem növelik a születési rátát. Szakértők szerint az okok összetettek, az alacsonyabb házasságkötési arányoktól és a több nő munkába állásától a gyermeknevelés megnövekedett költségei mind szerepet játszanak

De Japán nincs egyedül. A termékenységi ráta Hongkongban, Szingapúrban, Tajvanon és Dél-Koreában is csökken, utóbbi a világ legalacsonyabb születési rátájával rendelkezik. Kínában is 2023-ban már a második egymást követő évben csökkent a népességszám, és Japánhoz hasonlóan különböző ösztönzőket vezetett be a születési ráta növelése érdekében.

Címlapkép forrása: Getty Images