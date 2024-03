Szijjártó: most nem kérünk több orosz gázt, nincs szükségünk az ukrán tranzitra, csak pletyka Paks II. csúszása

Portfolio 2024. március 27. 14:48

Most nincs szükségünk az évi 4,5 milliárd köbméter szerződéses mennyiség feletti orosz gázra, amelyet egyébként is teljes egészében Törökország felől hozunk be, így nem érint minket az ukrán tranzit ügye, és csak pletyka a Paks II. projekt 2033-2034-re csúszása – gyakorlatilag ezeket az üzeneteket mondta orosz hírügynökségeknek a minap Oroszországban járt magyar külgazdasági és külügyminiszter.