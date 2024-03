Már 600 ezer forint felett a bruttó átlagbér Magyarországon

Januárban 14,6%-kal nőtt a bruttó átlagbér Magyarországon, ami kifejezetten erős dinamikát jelent. Az adat nemcsak a toborzócégek és a vállalati képviseletek visszafogott várakozásait, de a makrogazdasági elemzők előrejelzését is meghaladja. A januári béradat a legfontosabb minden évben, ugyanis fontos indikációt jelent arra nézve, hogy milyenek lesznek a bérkilátások.

Voltak, akik azt várták, hogy egyszámjegyűre csökken a bérdinamika Magyarországon az idei év elején, miután a gazdasági problémák sokasodnak, ám ez az érvelés már korábban sem tűnt teljesen megalapozottnak. Miután továbbra is munkaerőhiány jellemzi a gazdaságot, illetve a minimálbér (15%) és a bérminimum (10%) is gyorsan nőtt, így várható volt, hogy az átlagbér emelkedése is dinamikus lesz, hiszen a bértorlódás elkerülése végett a magasabb kategóriákban is jelentős emelést kellett végrehajtani. A 14,6%-os béremelkedés azonban még annál is kedvezőbb lett, mint amit az optimista nézetet vallók vártak.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 605 100 forint volt januárban.

A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 402 400, a kedvezményeket figyelembe véve 416 600 forintot ért el, 14,6, illetve 14,5%-kal volt magasabb, mint egy évvel korábban.

A legkisebb bérek gyors növekedése a mediánbérre is hatással volt. A bruttó mediánkereset 493 700 forint volt, 16,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset mediánértéke 341 700 forintot ért el, 16%-kal felülmúlva az előző év azonos időszakit. (A mediánbérnél a dolgozók fele kevesebbet, másik fele többet keres.)

A makroközgazdászok 10-12%-os bérdinamikára számítanak 2024-ben, míg a vállalati képviseletek és a toborzócégek ennél alacsonyabb béremelést vetítettek előre. Úgy tűnik, hogy az érdekképviselteknek újra kell gondolniuk a prognózisukat, de könnyen lehet, hogy a januári kedvező béradat után a makroelemzők is feljebb húzzák az idei éves átlagos béremelkedésre vonatkozó előrejelzésüket, hiszen az év első pár hónapja meghatározó erővel bír az esztendő egészére, miután jellemzően ilyenkor zajlanak le a bértárgyalások.

A vállalkozásoknál 13,6%-os volt a béremelkedés, míg a költségvetésben 17,7%-os. Miután az infláció tovább csökkent az idei év elején, így a magas bérdinamika mellett a reálbérek növekedése 10% felett maradt.

A Portfolio fix bázison számolt reálkereseti adatsora is azt mutatja, hogy az elmúlt hónapokban érdemben javul a keresetek vásárlóereje. Az infláció azonban sokat elvitt a béremelkedésből 2020 óta. Ahogy az alábbi ábrán látszik, az elmúlt 4 év közel 70%-os béremelkedésének a nagy részét leradírozta az áremelkedés. A jó hír az, hogy mivel idén az éves átlagos infláció várhatóan 5% alatt meg, míg a béremelkedés bőven 10% felett, így a reálbérek érdemben emelkedhetnek.

A mai béradat egyetlen szomorú pontja a dolgozói létszámra vonatkozik. A teljes állásban dolgozók száma 3 millió 160 ezerre csökkent, ami az elmúlt hónapok folyamatos, lassú mérséklődését mutatja. Ez azonban nem meglepő annak tükrében, hogy a munkanélküliség a Covid-válság óta nem látott magasságba került.

