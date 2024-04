Megint csúszik a mentolos cigaretták betiltása az USA-ban

A mentolos cigaretták az iparág teljes piaci részesedésének egyharmadát teszik ki az Egyesült Államokban.

Miután az FDA 2022-ben kiadta a régóta várt javaslatot a mentolos cigaretták betiltására, több egészségügyi és dohányzásellenes csoport sürgette a Biden-kormányzatot, hogy szerezzen érvényt ennek.

Az adminisztráció decemberben késleltette a végleges szabály kiadását, és most már a 2024 márciusára kitűzött új határidőt is elmulasztotta - áll a Campaign for Tobacco Free Kids és az NAACP hétfői nyilatkozatában.

A polgárjogi csoportok évek óta azt állítják, hogy a mentolos cigaretták aránytalanul nagyobb kockázatot jelentenek az afroamerikai közösségekben, ahol nagy mennyiségben forgalmazzák őket.

Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központja (CDC) szerint a cigarettát szívó fekete felnőttek mintegy 81 százaléka használ mentolos változatot, míg a fehér felnőttek 34 százaléka.

Vannak államok, mint például Massachusetts és Kalifornia, ahol korábban betiltottak minden ízesített dohányterméket.

A Morningstar elemzője, Philip Gorham márciusi jegyzeteiben úgy becsülte, hogy az amerikai Altria dohányipari vállalat és a rivális British American Tobacco BAT bevételeinek több mint 20 százaléka származik a mentolos dohánytermékekből.

Nemrég több mint 100 szervezet, köztük a NAACP, az Amerikai Orvosi Szövetség és az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia egész oldalas hirdetést adott fel a Washington Postban, amelyben felszólították Bident, hogy ne késleltesse tovább a tilalmat.

A kutatások azt mutatják, hogy a mentolos cigaretták betiltásával kevesebb gyerek kezd el dohányozni és több felnőtt szokhat le a cigarettáról.

Mindez 40 év alatt 654 ezer életet is megmenthet becslések szerint.

Címlapkép forrása: Getty Images