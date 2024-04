Egy korszak zárul le Las Vegasban

A Tropicana Las Vegas, amely 1957-ben nyitotta meg kapuit, a város harmadik legrégebbi kaszinójaként lett ismert. A tervek szerint októberben bontják le az épületet, hogy helyet adjanak egy 1,5 milliárd dolláros stadionnak az Oakland Athletics csapat számára.

A Tropicana története során számos fontos eseménynek adott otthont. Az építésekor mintegy 15 millió dollárba került és 300 szobát kínált vendégeinek. Két jelentős bővítésen is átesett: 1979-ben nyílt meg a Tiffany-torony (később Paradise Tower néven ismert), majd 1986-ban az Island Tower.

A hatóságok az 1970-es években több maffiózót is megvádoltak azzal, hogy kaszinókból akartak pénzt sikkasztani. Ide tartozott a Tropicana is.

A Tropicana híres volt arról is, hogy bemutatta a "Folies Bergere" című topless revüt, amely közel fél évszázadon át futott és számos híresség lépett fel rajta. A kaszinó popkultúrában betöltött szerepe is jelentős, több film és tévéműsor is helyszínéül választotta, ide tartozik a Keresztapa és a James Bond "Gyémántok örökké" című film is.

A Tropicana Las Vegas bezárása egy korszak végét jelenti a városban.

