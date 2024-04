Soha nem exportált még ennyit az Egyesült Államok, de még annál is többet importáltak

| MTI Portfolio 2024. április 04. 15:41

Exportrekord és 16 hónapja a legmagasabb import mellett tíz hónapja a legnagyobb külkereskedelmi deficitje alakult ki februárban az Egyesült Államoknak az U.S. Census Bureau, és U.S. Bureau of Economic Analysis statisztikai intézetek csütörtökön publikált kimutatása alapján.