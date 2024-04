Végre életjeleket adott a magyar ipar

Jelentősen, 3,5%-kal nőtt az ipari termelés volumene februárban az előző hónaphoz képest – jelentette a KSH. Hosszú idő után ez az első igazán érdemi jelzés, hogy van növekedési potenciál az iparban, igaz, az emelkedéshez egyszeri tényezők is hozzájárulhattak.

A 3,5%-os havi növekedés azután érkezett, hogy a megelőző hónapok kifejezetten rosszul sikerültek az ipar számára. A múlt év végi, ez év eleji termelési adatok ugyanis megerősítették a szektor lefelé tartó trendjét, tovább növelve az idei növekedési kilátásokkal kapcsolatos aggodalmakat.

A mai adattal tovább színesedik az ipari kilátásokról alkotott, amúgy is igen tarka képünk. Az exportorientált szektort elsősorban a külső kereslet alakulása mozgatja, márpedig a nyugati gazdaságok recesszióközeli helyzete e szempontból kifejezetten kedvezőtlen. A szakértők elsősorban erre hivatkoznak a gyenge ipari adatokat magyarázva.

Ennek ellenére lehetett arra számítani, hogy februárban felpattanás érkezik, ugyanis az utóbbi hónapokban egyedi tényezők is lefelé húzták a teljesítményt. Ilyenek voltak a járműgyártás rövid távú ellátási problémái vagy a szokásosnál is hosszabb téli szünet.

Jó példa erre a vegyes képre, hogy míg az autóipar nagy esésében sok egyszeri faktor is szerepet játszott, az akkumulátorgyártás lejtmenetét sokkal inkább a kereslet csökkenése befolyásolhatta. Ezért (a jövő héten megjelenő) részletes februári adatok hiányában most is arra gyanakszunk, hogy a járműgyártás nagyot pattanhatott februárban, míg az akkumulátorgyártás esetében ez nem feltétlenül lehetett így. A KSH megjegyzése szerint egyébként éves alapon a legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártás, illetve az élelmiszer gyártása bővült az egy évvel korábbihoz viszonyítva, ugyanakkor a villamos berendezés (ide tartozik az akkumulátorgyártás), valamint a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása csökkent.

Az ipar kilátásait is hasonló kettősség jellemzi. A külső kereslet helyreállásának egyelőre nemigen látjuk a jeleit, viszont a feldolgozóipar még az elmúlt másfél év beruházási lejtmenetében is aktív kapacitásbővítő fázisban volt. Ez utóbbi lehetőséget ad újabb globális termékláncokba való bekapcsolódásra, ami sokat javíthat a konjunktúra által meghatározott borús képen.

A mai adattal egyelőre még nem tört meg az ipari termelés lefelé tartó trendje, bár van rá esély, hogy a tendencia inkább stagnálásba vált a következő hónapokban. A februári felpattanás mindenesetre annyiban fontos volt, hogy ezzel az év első két hónapjának átlagos teljesítménye megegyezik a tavalyi negyedik negyedévben látottal. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a márciusi adat nem hoz érdemi visszaesést, az ipar valószínűleg nem fog negatívan hozzájárulni az első negyedéves GDP-növekedéshez. Ez pedig fontos lenne abból a szempontból, hogy az idei gyenge növekedési kilátások valamelyest javuljanak.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 03. 29. Egy nagy magyar probléma: bajban a német ipar

Címlapkép forrása: Getty Images