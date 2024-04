Itt az arculcsapás: a vártnál magasabb az amerikai infláció, tépik a dollárt

A vártnál magasabb volt márciusban az amerikai infláció, és a maginfláció sem csökkent. Az adat kellemetlen meglepetést okozott, és fokozhatja az aggodalmakat, hogy a Fed júniusban nem tudja megkezdeni a kamatcsökkentést. Ez látszik azon, hogy a dollár az adatközlés után erősödni kezdett.

Igazi arculcsapásként értelmezhető a most közölt március inflációs adat. Éves bázison az árak 3,5%-kal nőttek, ami jócskán meghaladja a februári 3,2%-os áremelkedést. A megugró infláció önmagában nem meglepetés, az elemzők számítottak rá, a mértéke viszont mindenképp aggasztó: a konszenzus 3,4% volt.

A maginfláció (amely nem veszi figyelembe az energia és az élelmiszerek árváltozását) is a várt felett alakult. Az elemzők azt várták, hogy a februári 3,8% után az éves áremelkedés 3,7% lesz márciusban, ehhez képest az éves maginfláció 3,8%-on stagnált.

A piacokon a legizgalmasabb kérdés most az, hogy az amerikai jegybank mikor kezdheti meg a kamatcsökkentéseket, és mennyi csökkentést hajthat végre idén. A legkevésbé sem egyértelmű a kép ezzel kapcsolatban, a Fed-döntéshozók nyilatkozatai is eltérőek: van, aki szerint továbbra is a 3 kamatvágás a reális, mások szerint akár kamatemelés is jöhet. Értelemszerűen ilyen környezetben meghatározó fontossága van a beérkező adatoknak,

márpedig a most közölt inflációs adat semmi jót nem ígér.

A befektetők eddig is billegtek, hogy júniusra kamatvágást árazzanak-e, a mai közlés miatt könnyen lehet, hogy a kamatok szinten tartását árazók kerülnek többségbe. Ez lefordulást hozhat a piacokon, a dollár azonnali erősödése már egy ilyen aggasztó jel.

Nem a mai közlés az egyetlen, ami abba az irányba mutat, hogy a Fednek óvatosnak kell lennie a kamatcsökkentésekkel: az infláció már az év első két hónapjában is a várt felett alakult, ráadásul márciusban a munkaerőpiac is erősebb volt a vártnál. Nemcsak a foglalkoztatottak létszáma haladta meg a várakozásokat, de a munkanélküliségi ráta is csökkent, ez pedig az előző hónapokban nem volt jellemző.

A Fed célja, hogy az infláció visszatérjen a 2%-hoz, és hogy ezt elérje, 2022 márciusa óta emeli az irányadó kamatot. A jegybank kommunikációja szerint a kamatszint 5,25-5,5%-on tetőzik, a következő lépés már a kamatcsökkentés lehet. A Fed szerint ehhez arra van szükség, hogy biztosak legyenek benne: az infláció biztosan visszatér a 2%-os célhoz. Az biztos, hogy a mai közlés ezt a bizonyosságot nem adja meg nekik.

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: Getty Images