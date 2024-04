Bréking! Váratlan és új döntést jelentett be a kormány

Portfolio 2024. április 11. 11:56

Tizenegy órakor vette kezdetét a Kormányinfó, amelyről már a meghirdetésekor érzékelni lehetett, hogy érdekes lesz. A sajtótájékoztatón ugyanis Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint az újonnan kinevezett kormányszóvivő, Vitályos Eszter mellett részt vesz Varga Mihály pénzügyminiszter, valamint Nagy István agrárminiszter. A kormány reagál a bizonytalan gazdasági helyzetre és eláll a jövő évi költségvetés korai benyújtásának megszokott gyakorlatától - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a mai Kormányinfón. Ennek megfelelően a 2025-ös büdzsét csak november 5. után nyújtja be a kormány. Az idei költségvetés még mindig elcsúszásban van, derült ki Varga Mihály szavaiból, aki 675 milliárd forintnyi állami beruházás elhalasztását jelentette be a megemelt, 4,5%-os GDP-arányos hiánycél teljesülése érdekében.