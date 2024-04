Saját okos rendszerünkkel 28%-ot spóroltunk az energiafelhasználásunkon

Egy több részből álló, saját fejlesztésű, energiamenedzsment rendszerrel tavaly 28%-os energiafelhasználás csökkentést tudtunk elérni 75 ezer négyzetméternyi irodai területen – fedte fel vállalati esettanulmányt tartalmazó előadásában a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment konferenciáján Boros Robin. A Magyar Telekom Nyrt. PKI és IT biztonsági specialistája több olyan példát is említett, amely más tevékenységekkel foglalkozó vállalatok számára is érdekes lehet, például a hűtés-fűtés területén, az épületen belüli mozgás nyomon követése, vagy a home office szabályok terén.

A 2030-as klímacélokat és az uniós keretrendszert adatok, mérés nélkül nem lehet elérni, ami a GDPR rendelet betartása után már nem akkora kihívás, miközben közös érdek a vállalati energiafelhasználás csökkentése és a környezetünk védelme – adta meg az alaphangot előadása elején Boros Robin. Megjegyezte, hogy a Magyar Telekom és az üzemeltetett ingatlanok jelentős energiafelhasználással rendelkeznek, így náluk kiemelt jelentőségű feladat ennek nyomon követése és mérséklése.

Ehhez egy Smart Energy System nevű keretet működtetnek, amelynek nyomán részletesen összegyűjtik, hogy milyen almérőkről és főmérőkről milyen energia adatok érkeznek be, és ezen adatok alapján egy megtanított algoritmus, AI, segítségével tudják megtervezni az energiabeszerzésüket az áramfelhasználási tervük alapján.

A fő cél az energiaellátás biztonságának fenntartása mellett a költséghatékonyság - rögzítette.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy nemcsak azt érdemes vizsgálni, hogy a hálózatról mennyi villamos energia jut el az ingatlanokig, hanem azt is, hogy épületen belül hogyan történik ennek az energiának a felhasználása. Ehhez egy NRGMAP nevű energiamenedzsment rendszert használnak, amely az áram mellett a fűtést, árnyékolást, és egyéb paramétereket is képes nyomon követni és menedzselni. Emellett segíti még a folyamat nyomon követését egy valós idejű rendszer is, amely humánmenedzsment és időmenedzsment alkotóelemekkel (pl. home office tervek) azt éri el, hogy az ingatlanok kihasználtsága, és energiafelhasználása minél hatékonyabb legyen – árulta el.

A beérkező adatok, funkciók összességében azon segítenek, hogy egy megfelelő összesítés mentén optimális legyen az energiafelhasználás, mert

azt nem lehet optimálisnak nevezni, hogy egy nyári 34 fokos napon 21 fokra hűtjük a termeket.

Ne a klíma legyen a fő szabályozó eszköz, hanem minden együtt, mert így sokkal több energiát lehet megtakarítani árnyékolástechnikával, időmenedzsmenttel együtt – szögezte le.

A HR és egyéb modulok beépítésével tudtak olyan döntéseket hozni, amelyek mentén a téli kéthetes és a nyári kéthetes teljes home office időszak mellett az energiafelhasználás és a megtakarítás mértéke lényegében azonos volt, és ez az egyik fő értéke a komplex rendszernek – fedte fel.

Sőt, azt is elárulta, hogy a mobiltelefonok segítségével még a kollégák épületeken belüli mozgását is nyomon tudják követni egy teljesen anonimizált rendszerben, a GDPR szabályokat betartva, és a tárgyalók foglaltsági rátáit vizsgálva tudnak tovább javítani az energiafelhasználáson. Megjegyezte: az az általános szabály náluk, hogy az épületeken belül, az egyes tárgyalókban nem lehet módosítani a hőmérsékleten, központi beállítások vannak, és bár ez spártai, de rengeteg energiát tudtak vele spórolni, amely más formában a cég munkavállalói számára is előnyökkel jár.

Mindezek ismertetése után végül felfedte, hogy a 2022-ben felállított NRGMAP nevű rendszer segítségével 2023 teljes egészében a Magyar Telekom Könyves Kálmán körúti székházában és egyén ingatlanokban, összesen 75 ezer négyzetméter irodaterületen, együttesen mintegy 28%-nyi energiafelhasználást tudtak megspórolni (a 2022-es 17514 GJ felhasznált energiát 5085 GJ-lal tudták mérsékelni). Ebben jelentős szerepe volt a január és nyár közepi kéthetes teljes home office elrendelésének, amely mellett az egész év során törekedtek az egyenletes és hatékony energiafelhasználásra. Jelezte: a komplex rendszerüknek van egy ESG riporting rendszere, illetve az EKR rendszer kapcsán is használható ez az eszköz.

A jövőt illetően azzal zárta gyakorlatorientált előadását, hogy természetesen a következő években nem lehet ekkora, 28%-os mértékű további energiafelhasználás csökkentést elérni, de például további területek (elektromos töltők) rendszerbe bekapcsolásával és monitorozásával igenis tudnak tovább haladni a csökkenő energiafelhasználás útján.

Címlapkép forrása: Stiller Ákos, Portfolio