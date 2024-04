Miért ennyire drága a magyar kenyér?

Az elmúlt négy év során a kenyér ára Magyarországon majdnem háromszorosára nőtt, ezzel az ára meghaladja már az uniós átlagot is, ebben pedig már a kiskereskedelem különadóztatásának is van szerepe - számolt be a RTL . A csatorna által megkérdezett pékség szerint a béremelések miatt további áremelkedésre kell felkészülni.