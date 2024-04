Bemondta a magyar kutató: emiatt lesz iszonytató a jövőnk

Pál Csaba, a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója elnyerte az Európai Kutatási Tanács támogatását, az Advanced Grant kategóriában a kutató és csapata a baktériumok antibiotikum-rezisztenciájának megelőzésére irányuló új típusú antibiotikumok hatékonyságát fogja vizsgálni, ez a téma ugyanis jelenleg és a közeljövőben is az egyik legnagyobb egészségügyi kihívást jelenti - írta a MTA

Pál Csaba, a HUN-REN Szegedi Biológiai Kutatóközpont tudományos tanácsadója negyedszerre részesült az Európai Kutatási Tanács (ERC) támogatásában. A kutató és csapata az Advanced Grant kategóriában elnyert támogatást arra használják fel, hogy

a baktériumok antibiotikum-rezisztenciáját vizsgálják, ez ugyanis jelenleg és a közeljövőben is az egyik legnagyobb egészségügyi kihívást jelenti.

Világszerte fennálló probléma, hogy a kórokozók ellenállnak a gyógyszereknek, ami válságos helyzetet teremtett, mondja a kutató. Sok gyógyszergyár hagyta el ezt a piacot, mivel kétségeik vannak az új antibiotikumok hosszú távú hatékonyságát illetően. Pál Csaba és csapata azt kutatja, hogy az újonnan fejlesztett antibiotikumok mennyire lesznek hatékonyak az ellenálló baktériumokkal szemben.

A kutatás során megvizsgálják az új antibiotikumok hatékonyságát és azt, hogy milyen mechanizmusok révén alakulhat ki ellenük rezisztencia. Az első lépésben laboratóriumi körülmények között tesztelik az antibiotikumok hatásosságát; a cél tehát

nem új antibiotikumok fejlesztése, hanem a meglévők és a fejlesztés alatt állók tesztelése.

Az előzetes eredmények aggodalomra adnak okot: néhány esetben már rövid időn belül rezisztencia alakult ki az új szerekkel szemben, sőt, bizonyos esetekben olyan baktériumtörzsek jöttek létre, amelyek nem csak rezisztensek voltak, de fertőzőképességük is növekedett. Bár vannak pozitív példák is új generációs antibiotikumokra vonatkozóan, általánosságban nehézséget jelent megtalálni olyan szerkezeti sajátosságokat, amelyek tartós védelmet nyújtana a baktériumokkal szemben. A kutatócsoport szerint fontos lenne olyan antibiotikumok fejlesztése is, amelyek több célponton képesek támadni a baktériumokat.

A helyzet komplexitása miatt nem elegendő csupán új antibiotikumokkal helyettesíteni a régieket; stratégiai változásra van szükség, emeli ki a szakember. Az emberi tevékenység, például

a túlzott antibiotikum-használat jelentős mértékben hozzájárult a baktériumok ellenállóképességének kialakulásához.

Az intézet célja olyan módszerek kidolgozása és alkalmazása már a fejlesztés korai szakaszában is, amelyek előre jelezhetik egy molekula rezisztenciabiztosságát. Ezen eredmények fényében Pál Csaba nem teljesen pesszimista a jövőbeli fejlődést illetően; bizonyos ígéretes irányok még mindig fennállnak. Azonban hangsúlyozza: sürgős változásra van szükség ahhoz, hogy hatékonyabban vehessük fel a harcot az antibiotikum-rezisztens baktériumokkal szemben.

