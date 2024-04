A Fed már nem önmagában az infláció miatt aggódik

A tartós infláció közepette a vártnál magasabb kamatlábakat a piaci szereplők és az elemzők a pénzügyi stabilitást fenyegető legnagyobb veszélynek tekintik a Federal Reserve szerint.

A Federal Reserve pénteken tette közzé féléves pénzügyi stabilitási jelentését, amelyben a legnagyobb veszélyként a vártnál magasabb kamatlábakat jelölte meg a tartós infláció közepette. A jelentés tartalmazza a pénzpiaci kapcsolattartók körében végzett felmérés eredményeit, valamint a központi bank négy fő területre vonatkozó kockázatértékelését – írja a Bloomberg.

A bankszektor továbbra is egészséges és rugalmas, de a Fed rámutatott, hogy a fedezeti alapok tőkeáttétele történelmi csúcsra nőtt. Az amerikai ügynökségek megkongatták a vészharangot a fedezeti alapokhoz kapcsolódó tőkeáttétel miatt.

A kereskedelmi ingatlanhitelekből származó veszteségeket a Fed által végzett felmérésben résztvevők most kevésbé tekintették fenyegetőnek, mint tavaly. A vállalati és háztartási hitelállományok továbbra is egészségesek. Néhány kisebb hitelezőre továbbra is nyomást gyakorolnak a fix kamatozású eszközökön keletkezett veszteségek.

A Fed több sebezhetőséget is kiemelt a finanszírozási piacokon, különösen a kisebb bankok és egyes pénzpiaci befektetési alapok körében. A kincstárjegy-piaci likviditás a történelmi tartomány alsó határán volt, és a bróker-kereskedők korlátozott kapacitása vagy nem hajlandósága a kincstárjegy-piaci közvetítésre a piaci stressz időszakaiban továbbra is strukturális sebezhetőséget jelent.

