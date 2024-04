Merkely szerint pert nyerhet a Semmelweis az EU ellen

Azt is elmondta, hogy a Semmelweis Egyetem alapítványi formában működése előnyökkel jár, mivel kiszámítható, hosszú távú szerződés köti az államot és az intézményt is, hogy mit, hogyan végezzenek el, és ahhoz milyen finanszírozást kell biztosítani.

„ 2030-ig van intézményfejlesztési tervünk, tehát tudjuk azt, hogy mikor, mit fogunk építeni, felújítani, mikor milyen eszközt kell beszerezni. Azt is tudjuk, hogyan bővíthetjük a vállalásainkat, hány nemzetközi, hány hazai hallgatót tudunk felvenni. Hazai hallgatóból most már 98,5 százalékon vagyunk” – fogalmazott.

Merkely szerint az egészségügyi kormányzat struktúraváltásra, erős kapacitás-koncentrációra készül, de ez nem érinti a Semmelweis Egyetemet. A hazai betegek tíz százaléka az intézményhez tartozó klinikákon gyógyul, és elemi érdeknek nevezte, hogy költséghatékonyan a legjobb ellátást kapják a betegeik.

A Richter-részvényeknek nagyon örülnek, és tulajdonképpen az egyetemet fenntartó közérdekű vagyonkezelő alapítvány így a gyógyszercég tulajdonosa 5,07 százalékban. Ebből a részvénycsomagból tavaly 3,9 milliárd forint jövedelme volt az egyetemnek, amit mindig fejlesztésre használnak.

Merkely Béla azt is elmondta, hogy a Semmelweis Egyetem beperelte az Európai Unió Tanácsát, mert a kuratóriumban egyetlen politikus sincs, viszont van benne világhírű professzor a Mayo Klinikáról, rektor, Közép-Kelet Európa legnagyobb gyógyszergyárának vezetője, dékán és kórház főigazgató. Ennek ellenére is, az Európai Bizottság az egyetemet is kizárta az Erasmus- és Horizon-programokból, mivel általánosságban elégedetlenek a közérdekű vagyonkezelő-alapítványi rendszerrel: Brüsszel szerint az összeférhetetlenségi szabályok jogi tisztázatlansága miatt nem köthetnek velük szerződést az uniós intézmények.

Merkely szerint viszont ez jogtalan, mivel nincs politikus az alapítvány kuratóriumában, de rájuk ugyanúgy érvényes volt ez a döntés amin sokat veszítettek: számos EU projektben érintettek és több mint tízmillió eurós támogatáshoz nem jutottak hozzá szerinte.

A rektor szerint ha a pert megnyerik, akkor ezt az összeget kamatostul meg fogják kapni. Arra számít, hogy még a bírósági döntés előtt, alkut ajánlanak: „az Európai Unió Tanácsa nem fogja elviselni, hogy Dávid legyőzze Góliátot, ezért azt tippelem, hogy hamarosan döntetlent ajánlanak” – mondta a rektor.