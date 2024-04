Már 5 ezren nyertek az új napelemes pályázaton

A tárca adatai szerint mostanáig közel 17 ezer támogatási kérelem érkezett be, feldolgozásuk folyamatos, 5116 pályázó már kedvező elbírálásban részesült. Az eddigi nyertesek összesen 20,7 milliárd forint támogatást kapnak fejlesztéseikhez.

Azt is elárulta a tárca, hogy a támogatott pályázók átlagosan 4 millió forint állami hozzájárulásra tartottak igényt, ami azt vetíti előre, hogy a Napenergia Plusz Program keretösszege akár mintegy 19 ezer család fejlesztéseit is elősegítheti, tehát további 15 ezer nyertes is lehet.

Arra a múlt héten már jelzett információra is felhívja a figyelmet a minisztérium, hogy már előkészítés alatt áll egy új napelemes pályázat, amely a több mint tíz éve működő napelemes rendszerek hatékonyabb üzemeltetését segítheti energiatároló támogatott beszerzésével, telepítésével. Erről bővebben:

A 75,8 milliárd forintos keretösszegű Napenergia Plusz Programban egy ingatlanra akár 5 millió forint nyerhető el modern napelemes rendszerek telepítéséhez és energiatároló kiépítéséhez. Így a bruttó elszámolásba kerülő háztartások költségeik kétharmadát fedező vissza nem térítendő támogatáshoz juthatnak. A nyertesek a nappal megtermelt energiát később, a csúcsfogyasztási időszakokban használhatják világításra, háztartási nagygépek működtetésére, vízmelegítésre. Önellátási képességük ezzel erősödik, miközben áramszámlájuk csökken – foglalja össze a tárca.

