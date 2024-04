A Perzsa-öbölt és a Földközi-tengert összekötő kereskedelmi útvonal épülhet a Közel-Keleten

Kereskedelmi kapcsolataik szorosabbra fűzése érdekében közös gazdasági folyosó létrehozásról szóló szándéknyilatkozatot írt alá Irak, Törökország, Katar és az Egyesült Arab Emírségek – jelentette be kedden Mohammed asz-Szudáni iraki miniszterelnök hivatala.

A Recep Tayyip Erdogan török elnök hétfői bagdadi látogatása során létrejött megállapodás egy új, az érintett országokat összekötő vasút- és úthálózat kialakítását célozza, a beruházás becsült értéke 20 milliárd dollár – tudatták.

A tervek szerint 2038-re kiépülő kereskedelmi útvonal a dél-iraki Bászra új kikötőjét köti majd össze Törökország tengeri kijáratú kereskedelmi központjaival, egyebek között a Földközi-tenger partján fekvő Mersinnel és Isztambullal.

Bászrában jelenleg a Közel-Kelet egyik legnagyobb kikötője épül Grand Fau néven, a világ leghosszabb, több mint 14 kilométer hosszú hullámtörőjével. Irak azt reméli, hogy elkészültével a kikötő az Ázsiát Európával összekötő kereskedelmi útvonalak csomópontja lesz a térségben.

A kereskedelmi beruházásokat magába foglaló szándéknyilatkozat mellett Erdogan és asz-Szudáni hétfőn országaik közötti stratégiai keretmegállapodást is aláírt Bagdadban, amely a biztonsági, az energetikai és a gazdasági együttműködést szabályozza Irak és Törökország között.

Erdogan iraki látogatása során kijelentette: úgy gondolja, hogy Irak tisztában van a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) megsemmisítésének szükségességével, és megvan benne az akarat, hogy ezt megtegye – írja a Reuters.

Az 1984-ben alapított PKK Törökország, az Egyesült Államok és az Európai Unió szerint is terrorszervezet. Kurdok Törökországban, Szíriában, Irakban és Iránban is élnek, Erdogan ezért már régóta nemzetközi harcot is folytat az önálló kurd államért harcoló szervezettel szemben.

Törökország és Irak közös katonai műveleti központ létrehozásában is megállapodott.

Címlapkép: A török elnöki sajtószolgálat felvételén Recep Tayyip Erdogan török elnököt fogadja Necsirvan Barzani, Irak Kurdisztán régiójának elnöke az autonóm régió fővárosában, az észak-iraki Erbílben 2024. április 22-én. A török elnök több mint egy évtized után látogatott el ismét Irakba. MTI/EPA/Török elnöki sajtószolgálat/Murat Cetin Muhurdar