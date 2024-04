A kormány több termék eladását korlátozza, változnak a jótállási szabályok

A jövőben a 10 000 forint és 250 000 forint közötti eladási ár esetén két év, 250 000 forint felett pedig három év lesz a kötelező jótállási idő. Ha ez alatt a fogyasztási cikket háromszor megjavították, mégis elromlik, azt kötelesek nyolc napon belül kicserélni. Ha erre nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a jótállási jegyen, ennek hiányában a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton vagy számlán feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.

Jön a bővített LMBTQ-termékes korlátozás

A kormány tervei szerint októbertől a csomagküldő kereskedelemben figyelmeztetni kell az olyan gyermekeknek szóló termékre, amely megjeleníti, illetve népszerűsíti a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérést, a nem megváltoztatását vagy a homoszexualitást, vagy a szexualitás közvetlenül, naturálisan vagy öncélúan ábrázolja.

Az ilyet a neten csak úgy lehetne forgalmazni, ha az adatlapján jól láthatóan elhelyeznek egy figyelmzetetést (Érzékeny tartalom!).

Bővül a korlátozott termékek köre is. A szöveg szerint „azt a gyermekeknek szóló terméket, amelynek meghatározó eleme a születési nemnek megfelelő önazonosságtól való eltérésnek, a nem megváltoztatásának vagy a homoszexualitásnak a megjelenítése vagy népszerűsítése vagy a szexualitás közvetlen, naturális vagy öncélú ábrázolása, kirakatban elhelyezni, közszemlére tenni tilos.”

Mindez lényegében azt jelenti, hogy a szexshopok kirakatában sem lehet semmilyen termék majd a templomok és iskolák közelében. Továbbá a lap szerint akár a szivárványos legókészletek és esernyők is veszélybe kerülhetnek – bár ez puszta találgatás.

A Fidesz-KDNP egyébként benyújtott két újabb, gyermekvédelemhez kapcsolódó törvényjavaslatot is a lap szerint: Kocsis Máté frakcióvezető azokból azt emelte ki, hogy szigorodnak a pedofilokat sújtó büntetések, például nem évülnek el a pedofil jellegű szexuális bűncselekmények, az elkövetők soha nem kaphatnak erkölcsi bizonyítványt, valamint pedofil-adatbázisba kerülnek azok is, akik külföldön követik el bűncselekményt. Továbbá 2 év börtönt is kaphat az a gyermekekkel foglalkozó szakember, aki nem jelzi, ha a gyermek veszélyeztetett helyzetben van.

A kormánypártok külön jogszabályban korlátoznák a gyermekek védelme érdekében az internetes pornográf tartalmak elérhetőségét is, így egyszerűbben lenne majd jelenteni és eltávolíttatni az érzékeny tartalmakat.

Címlapkép forrása: Getty Images