A várt felett alakult a német infláció, de nem kell megijedni

Az európai módszertan szerint mért német infláció áprilisban a várakozásokat meghaladva emelkedett, a maginfláció ugyanakkor csökkent, összességében tehát a vártnak megfelelően alakul az infláció Európa legnagyobb gazdaságában.

Áprilisban éves szinten 2,4%-kal nőttek az árak Németországban az EU-s módszertan szerint harmonizálva. Az elemzők stagnáló éves inflációra számítottak az előző havi 2,3% után.

A maginfláció ugyanakkor esett: az előző hónapban regisztrált éves 3,3% után áprilisban mindössze 3% volt az éves maginfláció (az energia és az élelmiszerek árváltozását figyelmen kívül hagyó mutató), ami így közelebb kerültük a jegybanki célhoz (2%).

Az előző hónaphoz képest 0,6%-kal nőttek az árak (a harmonizált mutató szerint), ez megfelelt a várakozásnak, és nem jelent növekedést az előző havi inflációhoz képest. A rövid bázisú árnyomás így is erősnek tekinthető.

Az EKB célja, hogy 2%-ra szorítsa vissza az inflációt az eurózónában, ebben az év első három hónapjában jelentős előrelépések történtek. A jegybank tisztában van vele, hogy az infláció csökkenése nem lineáris folyamat lesz, lehetnek átmeneti emelkedések az éves indexben. A most közölt német adatot (amely az eurózóna indexének negyedét teszi ki) nem is reagálta túl a piac. Az eurózóna inflációs adatát is a héten teszik közzé.

Kapcsolódó cikkünk 2024. 04. 29. Kijött a friss inflációs adat: jól alakul a helyzet Spanyolországban

Címlapkép forrása: Getty Images