A műtárgy.com idén május 23-25. között nyolcadik alkalommal rendezi meg nagyszabású művészeti programsorozatát: a háromnapos Műtárgyak Éjszakája Fesztivál 70 fővárosi helyszínen, 100-nál is több programmal várja az érdeklődőket. A kiállítások, tárlatvezetések és szakmai előadások mellett többek között műterem- és műhelylátogatások, restaurátori bemutatók, tematikus séták, workshopok, kerekasztal-beszélgetések és filmvetítések is gazdagítják a programválasztékot, melynek sokszínűsége révén minden résztvevő megtalálhatja a számára legérdekesebb művészeti eseményt.

A fesztivál idei mottója: Fedezd fel a műtárgyak titkos életét; a programok alatt valóban fény derül a műtárgyak rejtélyes eredet történeteire, alkotási folyamataira, restaurálási kérdésekre és a műtárgyak által bejárt művészettörténeti utakra, sőt még festménynyomozásba is kezdhetünk.

Kiderül majd: Hová készült eredetileg Rippl-Rónai József Vörösruhás nő című falikárpitja? Kiről nevezték el a Herendi Porcelánmanufaktúra Viktória mintáját? Ki volt az, akiről a korabeli újságcikket ezt írták: az „első magyar díszlettervezőnő”? Ki volt Gül Baba? Mi az az ebru festés, mi a punching technika? Kik a műkereskedelem legjei? Mi köti össze Fajó Jánost és Vasarely Victort? Milyen festményvizsgálati módszerek vannak és hogyan nyomoz a festmények eredete után a művészettörténész? Ezekre a kérdésekre mind választ kaphatunk, ha részt veszünk a vonatkozó programokon.

Íme az idei fesztivál programajánlója programtípusonként.

Tárlatvezetések

A Ludwig Múzeumban az Időgép című állandó gyűjteményi kiállítását tekinthetjük meg vezetéssel, míg a Vasarely Múzeumban kurátori tárlatvezetés keretében járhatjuk be a megújult Vasarely-életműkiállítást. A Light Art Múzeum Superluminal című kiállításának záró tárlatvezetésén vehetnek részt az érdeklődők, akiket a fény és a mozgás lenyűgöző világába kalauzolnak el. A látogatók felfedezhetik a Gül Baba Türbéjét, a Várfok Galériában pedig exkluzív vezetés keretében ismerhetjük meg franyo aatoth képzőművész munkásságát, míg a K.A.S Galériában Heller Zsuzsa keramikus művész egyéni kiállításán vehetünk részt, ahol maga a művész is jelen lesz. A Molnár Ani Galériában Dr. Mészáros Flóra tart tárlatvezetést Imre Kocsis egyéni kiállításán. A ZsdráArt Galéria szervezésben Simon Zsolt József kiállításának finisszázsán maga a művész vezeti végig a megjelenteket a KUBIK Coworking kiállítóterében. Az Einspach Fine Art&Photography-ban Pap Gábor kiállítását tekinthetjük meg tárlatvezetés keretében.

Light Art Museum Budapest, Műtárgyak Éjszakája Fesztivál 2023. Forrás: Műtárgyak Éjszakája Fesztivál

További tárlatvezetések várnak többek között a következő helyszíneken is: Artus Stúdió, Bibliamúzeum-Ráday Gyűjtemény, Clark Hotel Budapest, DINDIN Galéria, FISE Galéria, Goldberger Textilipari Gyűjtemény, HAB Hungarian Art and Business, Hopp Ferenc Ázsiai Művészeti Múzeum, Kassák Múzeum, KÉPEZŐ Galéria, FISE Galéria, Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, Memento Park; Nagyházi Contemporary, Nagyházi Galéria és Aukciósház, Paulheim-Weninger Villa, Ráth György Villa, Pesti Vigadó, Szikra Képzőművészeti Bemutatóterem.

Workshopok

A Herendi Porcelánmanufaktúra ezúttal is megszervezi a nagysikerű porcelánrózsa-készítő, illetve porcelánfestő workshopjait a Herendi Porcelán Palotában, ahol a résztvevők saját kezűleg alkothatnak egyedi porcelánrózsát és próbálhatják ki az akvarellfestés technikáját Herendi mintával. A Műcsarnok élményalapú foglalkozása párbeszédet kezdeményez az Építészeti Nemzeti Szalonon kiállított munkákkal. A workshop során a résztvevők kreatív módon reflektálhatnak a kiállított építészeti alkotásokra. Edőcs Márta üvegékszer készítő workshopján a jelentkezőknek színes üvegmedál megtervezésére és elkészítésére lesz lehetősége az alkotó budapesti műtermében. A foglalkozás során elsajátíthatják az üvegmegmunkálás alapjait, és egyedi ékszereket készíthetnek. Pasztircsák Larisza iparművész workshopján a résztvevők képeslapot hímezhetnek gyermekkori fényképek alapján. A foglalkozáson elsajátíthatják a hímzés alapvető technikáit, és kreatívan kifejezhetik önmagukat. A Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány szervezésében megismerhetjük az ebru, azaz a vízen történő festés technikáját. A Vasarely Múzeum idei workshopja felnőtteknek, tizenéveseknek és gyerekeknek egyaránt szól. A foglalkozáson a résztvevők Vasarely művészetének ihletésére játékosan feszegethetik az érzékelés határait, és nem csak a látásukra, de a tapintásukra is hagyatkozhatnak. A program lehetővé teszi a látássérült látogatók számára is, hogy felfedezzék Vasarely „Plasztikai ábécé”-jét. A FISE Galériában a KACS Műhely workshopja során kollázs technikával, különböző alapanyagok és technikák ötvözésével hozhatunk létre olyan tereket, amelyek egy ideális jövőt vetítenek elénk. Vidra Réka jóvoltából a résztvevők egyedi kitűzőt alkothatnak punching technikával, a Mittersisters együttműködésével pedig egyedi bőr kulcstartót és bőrtáskát is el lehet készíteni, utóbbit egy neves kortárs galériában, az Inda Galériában.

Herendi porcelánfestés, Műtárgyak Éjszakája Fesztivál 2023. Forrás: Műtárgyak Éjszakája Fesztivál

Gyermekprogramok

A fesztivál idei újdonságai között két izgalmas gyermekprogram is szerepel. Az új helyszínként jelentkező KÉPEZŐ Galéria munkatársai egy 3-8 éves gyerekeknek szóló, 45 perces interaktív bábelőadással készülnek, amelynek segítségével a legkisebbek játékosan ismerkedhetnek meg az egyetemes és magyar képzőművészet nagy alakjaival. Hajas Katinka képzőművész foglalkozásán a gyerekek fluoreszkáló gipszfigurát készíthetnek. A foglalkozás során a résztvevők megismerkedhetnek a gipszöntés technikájával, és egyedi, kreatív alkotásokat hozhatnak létre. Mindkét program remek lehetőséget kínál a gyerekeknek a művészettel való ismerkedésre és a kreatív önkifejezésre.

Filmvetítések

A Herendi Porcelánmanufaktúra és a Gül Baba Türbéje Örökségvédő Alapítvány a workshopok, illetve tárlatvezetések mellett filmvetítésekkel is várja az érdeklődőket. A Herendi Porcelán Palotában a résztvevők betekintést nyerhetnek az európai porcelán születésének történetébe, és megismerhetik a Herendi porcelán készítésének minden munkafázisát. A Gül Baba Türbéjében a vendégek Isztambul városának nevezetes és kevésbé ismert történeti helyszíneivel, valamint azok magyar történeti vonatkozásaival ismerkedhetnek meg. A Kojot négy lelkét, a Nyócker! rendezőjének, Gauder Áronnak új filmjét is megtekinthetik a fesztiválozók. Az egész estés animációs film az indián teremtéstörténetet meséli újra a mitikus Kojot figurájával a középpontban. A filmvetítést követően Gauder Áron rendezőt, forgatókönyvírót és Baumgartner Zsolt animációs rendezőt kérdezhetjük a film készítésének kulisszatitkairól.

Műteremlátogatások

A fesztivál három napja alatt bejárhatóvá válik a Fajó Műteremház mind a négy emelete, ahol Fajó János festményeit, szobrait és műhelyét is megismerhetjük. A Budapest Art Factory tavaly decemberben új helyszínen megnyílt műteremháza és kortárs kiállítótere egyaránt várja a látogatókat. A fesztiválon a Fonciére kiállító teremben öt művész nyitott műtermét járhatjuk be és ismerhetjük meg inspirációikat, valamint Czigány Enikő, Romvári Márton, Zai Viktória, Lantos Zsuzsanna, Néma Júlia és Czigány Ákos is megnyitja alkotóműhelyét a látogatók előtt. Az Artus Kortárs Művészeti Egyesület betekintést nyújt a művészeti kollektíva mindennapi életébe. A tagok által vezetett bejárás során a látogatók megismerhetik az épületet, létrejöttének történetét, és betekintést nyerhetnek a művészek alkotói folyamatába. Ezen kívül a Kérész Művek című előadáson is részt vehetnek, ahol a művészek egyetlen nap alatt hoznak létre új, egyedi performanszot. A Magyar Képzőművészeti Egyetem fiatal végzős művészei KIPAKOLÁS címmel rendeznek programot, ahol bemutatkoznak a festő szakon végzett hallgatók és megtekinthetők a friss műalkotások. Nemes Mártonhoz, az idei Velencei Biennálé Magyar Pavilonjában kiállító művészhez is ellátogathatnak a résztvevők.

Artus Stúdió. Forrás: Műtárgyak Éjszakája Fesztivál

Műhelylátogatások

A Szépművészeti Múzeum és a Magyar Nemzeti Galéria jóvoltából az érdeklődők ellátogathatnak az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központba és a Szépművészeti Múzeum 150 éves grafikai restaurátor műhelyébe is, betekintést nyerve a restaurátorok munkájába, megismerve a sokszorosító grafikai eljárások fejlődését és a papír történetét.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem restaurátor műhelye, és a Vaja Porcelán Restaurátor Műhely is feltárja a műtárgyak helyreállításának fortélyait és a műtárgyak mögött húzódó történeteken keresztül bepillantást nyerhetünk abba, milyen kihívásokkal kell szembenézniük a restaurátoroknak a munka során. A SziKKti Laborban a festményvizsgálati módszereket szemléltetik a szakértők.

Szakmai előadások, beszélgetések és műtárgybemutatók

Az Iparművészeti Múzeum és Ráth György-villa előadása Rippl-Rónai József páratlan mesterművét, az Andrássy-család budai palotája számára készült ebédlőt idézi fel. A vetített képek, archív felvételek és a néhány fennmaradt műalkotás segítségével a résztvevők betekintést nyerhetnek ebbe a kiemelkedő szecessziós alkotásba, amely tökéletesen megvalósította az összművészeti törekvéseket, és egy illuzórikus miliőt teremtett a híres arisztokrata család köré. A KUBIK coworking épületében is izgalmas előadások várják az érdeklődőket. Martos Gábor előadása a műkereskedelem lenyűgöző történetébe kalauzolja el a hallgatókat, bemutatva a mindenkori legdrágább műalkotásokat az elmúlt háromszáz évből. Hallhatunk a kortás ékszer 21. századi mestereiről Spengler Katalin műgyűjtő jóvoltából és Claire Vasarely divat és textiltervezői pályafutásáról is Kárpáti Katalin muzeológustól, az egyik leghíresebb művészházaspár életművében végzett kutatásai alapján. Bán Blanka művészettörténész előadásából kiderül milyen története van a hedonista művészetábrázolásoknak, stílusosan egy Opera gin kóstolóval párosul a program. Görbe Márk pedig saját festménynyomozási kalandjairól mesél, amelyek során értékes történetekre és megfejtésekre bukkant a vizsgált festmények kapcsán. Három kerekasztal beszélgetést is tartanak a Nemes Galériában, a K Galériában és a Faur Zsófi Galériában. Mindezeken felül műtárgybemutatóval egybekötött vezetést tart majd a Fabrika stúdió, a Kiskép-Galéria, az Óbudai Múzeum és a K.A.S Galéria. Hatvani Márk bélyegszakértő pedig értékbecslést is végez a filatélia iránt érdeklődők számára.

Iparművészeti Múzeum – Ráth György-villa. Forrás: Műtárgyak Éjszakája Fesztivál

Tematikus séták

A Pesti Vigadó épülettörténeti sétáján a résztvevők bejárhatják azokat a folyosókat és termeket, amelyeken a művészet nagyjai is lépkedtek, és megismerhetik a 19-20. századi Budapest lenyűgöző történeteit. A program lezárásaként a résztvevők az épület Panoráma teraszáról nézhetik meg a budai hegyek mögött lenyugvó májusi napot. A Magyar Nemzeti Múzeum klasszicista épületében tartott séta során izgalmas történeteket hallhatnak az évszázados terekről, a benne megfordult híres történelmi személyekről, és a múzeum történetében betöltött szerepükről. A Sétaműhely programján az Andrássy úton végighaladva az érdeklődők megismerhetik a homlokzatok titkait és az egykori lakók életének rejtélyeit Görbe Márk vezetésével. Útba ejtik a legszínvonalasabb kulturális intézményeket, többek között a nemrég felújított Operaházat és az újra régi pompájában ragyogó hajdani Balettintézetet. Az Art Weekend Budapest két túrát is szervez a fesztivál napjaira. Az egyik alkalommal Cakó Kinga, a CAKO divatmárka megálmodója és tulajdonosa kíséri a sétát. A másodikra Simkó Beatrix Trisha, koreográfus és kortárstáncművész a meghívott vendég. A MÉF a Lime-al együttműködve idén is megrendezi az e-roller túráját, amely során Jordán Adél színművésznő tart szubjektív tárlatvezetést. A Neonsétán igazi, kihalófélben lévő egzotikumokat, neoncsöveket és reklámfeliratokat figyelhetnek meg a résztvevők, a sétán felelevenítik a keletkezésük történetét és körülményeit. A Várnegyed kedvelői pedig megismerhetik a Márai Magdolna Torony és környékének helytörténeti érdekességeit és titkait. Aki pedig Leninről, Osztapenkoról és az elfeledett kommunista rendszer hőseiről hallana, megteheti a Memento Parkban, ahol őrzik titkaikat, de a fesztivál alatt felfedik ezeket a látogatók számára.

Magyar Nemzeti Múzeum. Forrás: Műtárgyak Éjszakája Fesztivál

Új helyszínek a Műtárgyak Éjszakája Fesztiválon

2024-ben több új intézmény is csatlakozott a fesztiválhoz, így rekordszámú, 70 helyszínen vehetünk részt a fesztivál programjain.

A Hungarian Art and Business (HAB) tárlatvezetést szervez a Vasarely x Fajó kiállításon, ahol a résztvevők mélyebb betekintést nyerhetnek a két művész munkásságába. A Faur Zsófi Galériában Szolnoki Szabolcs kortárs képzőművész egy képregény rajzolóval és egy gyűjtővel beszélget a vizuális történetmesélés témájáról. A Mittersisters Kft. egyedülálló workshopján elkészítheted ikonikus MINI táskáikat az Inda Galéria tereiben. A programon személyesen is találkozhatsz néhány kiállító művésszel. A Kastner Kommunity Kft. is több programot kínál a fesztivál során. Vidra Réka képzőművész workshopján megismerkedhetsz a punching technikával, amellyel egy “mini-falikárpitot” vagy kitűzőt készíthetsz. A CSŐ Budapest neonmentők tematikus sétát tartanak a Rákóczi úton és környékén, ahol megismerheted Budapest utolsó neonreklámjait. A K Galéria beszélgetése lehetőséget nyújt a résztvevőknek arra, hogy mélyebb betekintést nyerjenek az NFT és a hagyományos művészet közötti különbségekbe és hasonlóságokba. A Bélyegmúzeum előadásából többek között megtudhatjuk, hogyan alakult át a bélyegtervezés az elmúlt évtizedekben, és melyek a legújabb trendek. A Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpont egy érdekes múltidéző társasjátékra invitálja a részvevőket, ahol a Kossuth-bankók létrejöttével és sorsával ismerkedhetünk meg. Idén a budapesti helyszínek mellett, a MODEM közreműködésével Debrecenben is lehet kapcsolódni a Műtárgyak Éjszakája Fesztivál programjaihoz. A városban május 25-én három tárlatvezetésen vehetnek részt az érdeklődők. Az egyik állomáson Vizi Kata, a Múzeum igazgatója mutatja majd be az intézmény történetét és jelenét, valamint azokat az izgalmas, kulisszák mögötti tereket, ahova általában nincs bejárása a látogatóknak. A Hotel Clark Budapest művészeti elköteleződésének kiváló megnyilvánulása egy, a magyarországi neoavantgárd korszakát bemutató kiállítás, amelyen olyan kiemelkedő művészek alkotásait láthatjuk, mint Bak Imre, Nádler István, Keserű Ilona, Hencze Tamás vagy Lantos Ferenc.

Érzékenyítés művészettel

A műtárgy.com nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a fesztiválon olyan speciális események és foglalkozások is legyenek, amelyek egyrészt a művészet és az érzékenyítés kapcsolatáról szólnak, másrészt pedig elérhetőek fogyatékossággal élő emberek számára is. Ennek okán a szervezők és a fogadó intézmények, a Szépművészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria audionarrált és jelnyelvi tárlatvezetéssel is készül, valamint a látásban korlátozott látogatók számára workshopot tart a Vasarely Múzeum, ahol az érzékelés határai kerülnek a vizsgálódás középpontjába. A Tapintható szecesszió elnevezésű programon pedig az Iparművészeti Múzeum munkatársai a fizikai érzékelésen keresztül mutatják be a műtárgyakat vakok, gyengénlátók és látó érdeklődők számára is.

Anna Margit életmű-kiállítása, Magyar Nemzeti Galéria. Forrás: Műtárgyak Éjszakája Fesztivál

Fedezd fel a műtárgyak titkos életét elnevezésű kreatív kampányunknak három főszereplője van: egy Herendi Viktória mintás teáscsésze, Rippl-Rónai József Vörösruhás nő című falikárpitja és Tamás Lóránt aranyműves által újratervezett férfi karóra, akik maguk mesélik el átélt történeteiket, az ezekhez írott versek Jordán Adél színművésznő hangján szólalnak meg. A kreatív kampány koncepcióját és a történetekhez készült animációkat a Mediator Group Reklámügynökséggel közösen alkotta meg a műtárgy.com. Az elkészült verses animációk a www.mutargyakejszakaja.hu weboldalon mutatkoznak be májusban.

