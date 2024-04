Sorban jönnek a fontos adatok: így teljesít Európa gazdasága

Várt felett alakult a spanyol GDP az első negyedévben, az éves növekedés 2,4%-ra gyorsult az előző negyedévi 1,9%-ról. Az előző negyedévhez képest 0,7%-kal nőtt a spanyol GDP, ami meghaladta a Reuters elemzői által várt 0,4%-ot, ami lassulás lett volna a negyedik negyedéves 0,6%-os növekedéshez képest.

Spanyolország nő a leggyorsabb ütemben az európai nagygazdaságok közül.

Ennek oka, hogy a spanyolok nagyobbat estek a koronavírus-válságban, amiből a többieknél gyorsabban lábaltak ki, tehát az energiaválságba is nagyobb lendülettel mentek bele. Emellett az országot kevésbé érintette az energiaválság, az infláció is messze az európai átlag alatt maradt, vagyis a fogyasztás is támogathatta a gazdaságot. Spanyolország profitált emellett a turizmus jelentős felpattanásából is.