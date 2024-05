Csak egyszer láttunk ilyet: rengeteg a gáz a magyar és uniós tárolókban

A magyar gáztárolók együttes töltöttsége a legfrissebb, ma reggeli, adat szerint továbbra is 68%-os, ami az elmúlt évtized rekordja közeli szintet jelent, és egyúttal jócskán túlszárnyalja a május elsejére elvárt 37%-os szintet. Nemcsak itthon rekordközeli a gáztárolók töltöttsége, hanem összeurópai szinten is igaz ez.

A jelenleg 4,5 milliárd köbméternyi készlet másfélszeresét teszi ki a tavalyi egész éves lakossági fogyasztásnak – emlékeztet az Energiaügyi Minisztérium. Arra is rámutat, hogy az április közepén véget ért hivatalos fűtési szezon után a hónap első felének nyárias napjaiban már megindult a betárolás. Ennek nyomán tíz hónapja nem csökkent a kétharmados szint alá a hazai földgáztárolók töltöttsége. Amint az alábbi ábránkon látszik: az év ilyen szakaszában csak egyszer volt az elmúlt két évben ilyen magas a tárolói töltöttség. Erre a különleges helyzetre a közelmúltban is felhívtuk a figyelmet, a tárca pedig most arra emlékeztet: a 68%-os töltöttséggel nemcsak a mostanra elvárt szintet múlja jócskán felül, hanem a július elejére megköveteltet is meghaladja.

Nemcsak a magyar tárolói töltöttség nevezhető rekordközelinek (az elmúlt évtized legmagasabb arányának), hanem összeurópai szinten is igaz ez, sőt április első felében tényleges rekordról volt szó:

A tárolói töltöttségi arányoknál sokkal lényegesebb, hogy a föld alatt pihenő gáz hány százalékát teszi ki a legutolsó egész éves gázfogyasztásnak, és itt milyen rangsor látszik. Amint bemutatjuk: itt a második legmagasabb a magyar 45%-os arány, a lettek speciális helyzete miatt lehagytuk őket az ábráról.

Az uniós gáztárolási szabályokról röviden

Az Európai Parlament és Tanács rendelete a nemzetközi energiaválság miatt írta elő, hogy a 2022–2023-as téli időszak kezdetére kapacitásuk legalább 80 százalékáig fel kell tölteni a földfelszín alatti gáztárolókat. 2023-tól a kötelező feltöltési arány egységesen 90 százalékra emelkedett november elsejei határidővel. Magyarország tavaly már a nyár végére megugrotta ezt a szintet. Az ősz első felében is folyamatos betárolással atöltöttség 98 százalék felett tetőzött 2023-ban. A 2024-re előírt első célérték február elsejével 51 százalék volt, akkor ezt mintegymásfélszeresen múlta felül a tényleges adat.

Címlapkép forrása: Getty Images