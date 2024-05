Jerome Powell a Fed kamatdöntése után: magasan maradnak a kamatok

"A legújabb mutatók azt jelzik, hogy a gazdasági tevékenység továbbra is szilárd ütemben bővül. A munkahelyek számának növekedése továbbra is erőteljes, a munkanélküliségi ráta pedig alacsony maradt. Az infláció az elmúlt évben mérséklődött, de továbbra is magas" – áll a jegybank közleményében. A legfontosabb mondat ezután jön:

Az elmúlt hónapokban nem történt további előrelépés a bizottság 2 százalékos inflációs célkitűzése felé.

Ez egy teljesen új elem a közleményben, amellyel a Fed elismerte, hogy az infláció nem a kívánalmaknak megfelelően alakul. Az áremelkedés mértéke az év első negyedévében gyorsult, ennek hatására a Fed kamatcsökkentése a piaci várakozások szerint kitolódott. Ez a mai az első ülés, amelyben a jegybank reagál a várt feletti inflációra.