30 óra és hatalmas napkitörés éri el a Földet

Azt követően, hogy az elmúlt hétvégén két X-osztályú napkitörés is történt, ma egy újabb, X2.2-es napkitörést regisztráltak.

Ez azt jelenti, hogy ismét nagyenergiájú részecskefelhő indult a Naptól a Föld felé, mely az előrejelzések szerint várhatóan a péntekről szombatra virradó éjjel éri el a Földet.

Emiatt a magasabb szélességeken ismét látványos sarki fény alakulhat ki, és esély mutatkozik arra is, hogy hazánkból is lássuk ezt a jelenséget, ugyanis az előrejelzések szerint a közepes szélességi körökön a Kp-index értéke az 5-ös erősséget is elérheti. Így várhatóan a május 10-éről a 11-ére virradó éjjel

ismét láthatjuk hazánkból a sarki fényt.

Címlapkép forrása: Getty Images