A GDP több mint tizede megsemmisül korunk legnagyobb válsága miatt

Egy új tanulmány szerint az éghajlatváltozás okozta gazdasági károk hatszor nagyobbak, mint a korábbi becslések alapján gondolták: a globális hőmérséklet 1 Celsius-fokos emelkedése a világ GDP-jének 12%-os csökkenéséhez vezet. A kutatás készítői arra figyelmeztetnek, hogy az évszázad végére előrejelzett 3 Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedés olyan gazdasági veszteségeket okoz, amelyek egy állandó háború okozta kárhoz hasonlíthatók.

Adrien Bilal, a Harvard közgazdásza és a tanulmány társszerzője szerint az emberek 2100-ra akár 50%-kal is szegényebbek lehetnek, mint amilyenek az éghajlatváltozás nélkül lennének. A tanulmány a szén-dioxid társadalmi költségét is tonnánként 1056 dollárra számítja, ami jóval magasabb, mint az Egyesült Államok Környezetvédelmi Hivatala által becsült tonnánkénti 190 dollár – számolt be a Guardian.

A tanulmány megközelítése abban különbözik a korábbi kutatásoktól, hogy az éghajlatváltozás gazdasági költségeit nem országonkénti, hanem globális szinten elemzi. Ez a megközelítés megragadja az éghajlati hatások – például a hőhullámok, viharok és árvizek – összefüggő jellegét, amelyek károsítják a terméshozamokat, csökkentik a munkavállalók termelékenységét és a tőkebefektetéseket.

A kutatás azt is megállapítja, hogy az éghajlati válság gazdasági hatása meglepően egyenletes lesz az egész világon, és az alacsonyabb jövedelmű országok a vagyon szempontjából alacsonyabb ponton indulnak.

Ennek arra kellene ösztönöznie a gazdag országokat, hogy saját gazdasági érdekükben tegyenek lépéseket a bolygót felmelegítő kibocsátások csökkentésére, segítsék a fejlődő államokat, hogy a károkat enyhítsék.

Az éghajlatváltozás még meredek kibocsátáscsökkentés mellett is súlyos gazdasági költségekkel jár: a GDP mintegy 15%-os csökkenése akkor is bekövetkezik, ha a globális felmelegedés az évszázad végére alig több mint 1,5 Celsius-fokos lesz csak. A tanulmány megállapításai a múlt hónapban közzétett külön kutatást követik, amely szerint az átlagjövedelmek a következő 26 évben csaknem ötödével csökkennek ahhoz képest, mint amilyenek az éghajlati válság nélkül lennének.

Címlapkép: Egy férfi egy háztetőn nézi a közeledő lángokat, ahogy a Springs tűz tovább növekszik 2013. május 3-án a kaliforniai Camarillo közelében. A fotó forrása: David McNew/Getty Images