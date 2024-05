Enyhítheti a legnagyobb amerikai bankok tőkeemelési követelményeit a Fed

A Federal Reserve és két másik amerikai szabályozó hatóság azt tervezi, hogy jelentősen csökkenti a legnagyobb bankok, mint például a JPMorgan és a Goldman Sachs előírt tőkeemelési követelményeit. A döntésre azt követően kerülhet sor, hogy iparági vezetők, köztük Jamie Dimon változásokért lobbiztak.

A Federal Reserve és más amerikai pénzügyi szabályozók egy olyan új tervet fontolgatnak, amely jelentős mértékben, körülbelül 20 százalékkal csökkentené az Egyesült Államok legnagyobb bankjainak - mint például a JPMorgan Chase és a Goldman Sachs - tőkeemelési követelményeit. A lépés azután következhet be, hogy az iparág vezetői, többek között Jamie Dimon, a JPMorgan vezérigazgatója, intenzíven lobbiztak a változtatásokért. A Wall Street Journal vasárnapi jelentése szerint

az érintett bankoknak így csak feleannyi tőkeemelést kellene végrehajtaniuk, mint amennyit eredetileg előírtak számukra.

A változtatások még tárgyalás alatt állnak a Federal Reserve, a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) és az Office of the Comptroller of the Currency (OCC) részéről, és jelenleg nincs biztosíték arra, hogy megállapodás születik. A három érintett ügynökség egyelőre nem nyilatkozott a jelentésről.

Ezek a bankfelügyeleti hatóságok már tavaly júliusban előterjesztettek egy javaslatot annak felülvizsgálatára, hogy a 100 milliárd dollár feletti eszközállománnyal rendelkező bankok hogyan kalkulálják a potenciális veszteségek fedezetére elkülönített összegeket. A bázeli javaslat fő célja az volt, hogy növelje a bankok ellenálló képességét a lehetséges veszteségekkel szemben, ezzel csökkentve a csőd vagy mentőakciók szükségességének kockázatát. A bankok viszont úgy vélik, hogy már így is magas tőkeszinttel rendelkeznek, és ezért nem tartják szükségesnek ezeket a változtatásokat.

Az amerikai nagybankok aktívan elleneztek minden olyan javaslatot, amely szerintük jelentős átalakításra vagy bizonyos termékekre és üzletágakra kényszerítené őket. A Goldman Sachs például több tucat kisvállalkozót vont be egy lobbitevékenységbe Washingtonban annak érdekében, hogy rávegyék a törvényhozókat: gondolják újra a javaslatot.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock