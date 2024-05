A Wizz Air jövőjéről beszélt Váradi József

Az Indexnek adott interjút Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója a légitársaság elmúlt 20 évéről, és jövőjével kapcsolatban. Az interjúban a vezérigazgató többek között azt is elmondta, hogy néhány éven belül nemcsak a repülőgépflottát, de munkavállalóik számát is több mint duplájára emelnék, emellett pedig a budapesti repülőtér visszavásárlására irányuló törekvésekről is elmondta véleményét.