Itt az MNB kamatdöntése!

Mai ülésén 50 bázisponttal, 7,25%-ra mérsékelte az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Az egy éve tartó kamatcsökkentési időszak során 18%-ról jött le az irányadó ráta, ám a folyamat a végéhez közeledhet, de legalábbis jelentősen lelassulhat.

A mai fél százalékpontos kamatcsökkentés egybeesett a várakozásokkal. Az elmúlt időszakban nemigen történtek a kamatpolitikát alapjaiban befolyásoló, váratlan események. Az infláció az előrejelzéseknek megfelelően minimálisan emelkedett, a forint a javuló globális tőkepiaci hangulatban erősödni tudott, a pénzpiaci stabilitást nem érték kihívások. Ilyen körülmények között nemigen volt oka az MNB-nek eltérni a kamatpolitikai tervétől. Márpedig ez a terv úgy szól, hogy az év közepéig még folyamatosan vágja az irányadó rátát a jegybank - igaz, már nem a lazító időszak elején látott 100-75 bázisponttal, hanem csak az áprilisival megegyező 50 bázisponttal.

Az első kisebb kérdőjel ezzel a pályával kapcsolatban majd a következő havi üléskor merülhet fel: a várhatóan 4% fölé emelkedő infláció mellett kitartson-e a jegybank az 50 bázispontos tempó mellett, vagy már 25 bázispontra fékezve jelezze, mire számíthatunk a második fél évben? Előbbi kimenet esetén 6,75, utóbbinál 7%-on zárja majd az első félévet az alapkamat.

A jegybank az elmút hónapokban egyre többször tett utalást arra is, hogy mi várható a második félévben. Egyrészt a nemzetközi kamatkörnyezet egyelőre nem igazán támogató, a Fed 5-5,25%-os kamata mellett is tartani kell a kockázati prémiumunkkal összhangban lévő hozamszintet. Másrészt a hazai infláció az év végéig 6% közelébe kúszhat vissza, így a jegybank által felállított (visszatekintő) pozitívreálkamat-szabály alapján sincs sok tér a kamatvágásokra. Az MNB ezeknek a megfontolásoknak a hangsúlyozásával vissza is rángatta az év végére vonatkozó, 4%-ot közelítő piaci kamatvárakozásokat 6% fölé. Mára már 6,25-6,5%-os decemberi alapkamatot áraz a piac, vagyis júliustól nagyon kevés további kamatvágás lehet a csőben.

A fenti megfontolásokról részletesebben a júniusi kamatdöntéskor beszélhet majd a jegybank, ám már ma is érkezhetnek erősebb utalások a második félévet illetően. 15 órakor jelenik meg a kamatdöntés indoklása, és ugyanekkor kezdni meg sajtótájékoztatóját Virág Barnabás, az MNB alelnöke. Ezekről szokás szerint beszámolunk.

