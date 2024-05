Megszólaltak az elemzők a gyors magyar béremelkedésről

Márciusban is gyorsan nőttek a keresetek Magyarországon. Elemzők szerint mindez segítheti a gazdaság növekedését, ugyanakkor kockázatot is jelent, hiszen a vállalatok a bérek emelése után könnyedén újra hozzányúlhatnak az árakhoz.

Márciusban a teljes munkaidős dolgozók átlagkeresete 658 ezer forint volt, 13,9%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. A nettó átlagkereset 438 ezer forinton alakult. Ez azt jelzi, hogy az év elején látott gyors béremelkedési ütem továbbra is kitart.

"A keresetemelkedést egyrészt kormányzati intézkedések húzzák (minimálbér emelése, közszféra bérrendezései), másrészt pedig az, hogy sok helyen még mindig van munkaerőhiány, bár mértéke a korábbinál azért kisebb" – írja Regős Gábor, a Gránit Alapkezelő makrogazdasági elemzője.

Szintén húzza a béremelkedéseket az, hogy a munkavállalók a tavalyi évi reálkeresetcsökkenés után elvárják a keresetek emelkedését

– tette hozzá. Kiemelte: remélhetőleg a kedvező trend az év további részében is fennmarad és így a reálkeresetek bővülése segíteni tudja a fogyasztás beindulását, ezzel pedig a gazdasági növekedés visszatérését.

Regős szerint a rendszeres bruttó átlagkereset a teljes átlagkeresetnél egy százalékponttal gyorsabban, 14,9 százalékkal növekedett, tehát nem a bónuszkifizetések nőttek jelentősebben, a béremelkedés jobban beépült az alapbérbe.

A következő hónapokban a béremelkedés üteme kedvező esetben változatlan szinten marad, kedvezőtlenebb esetben némileg – de nem jelentősen – csökken. Figyelembe véve azt, hogy az infláció májustól várhatóan ismét kikerül a jegybanki célsávból, ez azt jelenti, hogy

a reálkeresetek növekedése a mostaninál némileg alacsonyabb lehet, de így is elérheti a 8-9 százalékot.

Ez szükséges is a bérfelzárkóztatás, illetve a háztartások jövedelmi helyzetének javítása szempontjából. Fontos, hogy az infláció ne nőjön olyan mértékben, amely ismét a keresetek vásárlóerejének csökkenését eredményezné, illetve, hogy a munkaerőpiac feszessége fennmaradjon vagy fokozódjon, ez pedig hajtani tudja a keresetek emelkedését – zárta elemzését Regős.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza szerint a friss béradatok alapján a különböző felmérések által jelzett vállalati viselkedés, miszerint inkább 5-10 százalék közötti fizetésemelésekben gondolkoznak a munkáltatók az idei évre vonatkozóan, egyelőre kérdésesnek bizonyul. Amennyiben – szemben a munkaerőpiaci kérdőíves felmérésekkel – a következő hónapokban is fennmarad a bőven 10 százalék feletti átlagbér változási ütem, úgy az a háztartások óvatossági motívumának oldódása és a kereslet erősödése mellett a vállalatok átárazási erejét is megnövelhetik – mutatott rá. Különös tekintettel arra, hogy a visszatekintő átárazás gyakorlatával élve az indokoltnál nagyobb áremeléseket is végrehajthatnak a vállalatok, hiszen a vásárlóerő erőteljesen bővül. Ez pedig ismét felveti az ár-bér spirál esetleges kialakulásának kérdését – vélekedett Virovácz.

Címlapkép forrása: Getty Images