Időjárás: indul a hét, erre számíthatnak a magyarok

A HungaroMet közzétette heti időjárás-előrejelzését. A meteorológiai szolgálat közléséből kiderült az is, a hétfői napot jellemző napsütés mellett hol a legkisebb az esély záporra, zivatarra.

Időjárás hétfőn

Az elmúlt időszakhoz képest ma már egy kicsit szusszan időjárásunk, és a főszerep ezúttal a napsütésé lesz. Mellékszereplőként a gomoly-, és fátyolfelhők debütálnak, de záporok, zivatarok csak néhol fordulhatnak elő

- írta reggeli időjárás-előrejelzésében a HungaroMet.

A meteorológiai szolgálat közlése szerint legkisebb eséllyel délnyugaton, valamint északkeleten van esély csapadék kialakulására. A keleties szél csak néhol élénkülhet meg, záporok, zivatarok környezetében egy-egy erős lökés sem kizárt.

A hőmérséklet 25 és 30 fok között várható, délkeleten lesz a legmelegebb.

A HungaroMet veszélyjelzése szerint jelenleg 11 megyében van érvényben első szintű (sárga) figyelmeztető előrejelzés zivatar miatt.

Kép forrása: HungaroMet

Időjárás kedden

Kedden a gomoly- és fátyolfelhők mellett általában sok napsütésre számíthatunk - írja a HungaroMet. Hazánk nyugati harmadán szórványosan valószínű zápor, zivatar, máshol csak néhol lehet csapadék. Az északi, északnyugati szelet a Dunántúlon élénk, helyenként erős lökések kísérik, zivatar térségében átmenetileg viharossá is fokozódhat a szél.

az előrejelzés szerint Hajnalban 9, 16, délután 23, 29 fokot mérhetünk.

Időjárás szerdán

Szerdán az erőteljes gomolyfelhő-képződés, illetve a fátyolfelhők mellett több órára kisüt a nap. Szórványosan kialakul zápor, zivatar, nagyobb eséllyel hazánk keleti, északkeleti felén-kétharmadán. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati, északi szél. Zivatar környékén viharos lökések is lehetnek.

A minimum 10, 16, a csúcshőmérséklet 23, 29 fok között várható.

Időjárás csütörtökön

Csütörtökön az erőteljes gomolyfelhő-képződés és a fátyolfelhők mellett többórás napsütés várható. Szórványosan előfordul záporeső, zivatar. Néhol megélénkül a délnyugati, nyugati szél. Erős lökések csupán zivatar térségében lehetnek.

A hajnali 9, 16 fokról 23 és 29 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Időjárás pénteken

Pénteken nagyrészt közepesen vagy erősen felhős lesz az ég, de több-kevesebb napsütés is valószínű. Több helyen előfordulhat eső, zápor, zivatar. A déli szelet sokfelé élénk, helyenként erős lökések kísérik, zivatar környékén viharossá is fokozódhat a szél.

A minimum 10, 16, a maximum 21 és 30 fok között alakul, északnyugaton mérhetik az alacsonyabb, délkeleten a magasabb hőmérsékletet.

Időjárás szombaton

Szombaton az erőteljes gomolyfelhő-képződés, illetve fátyolfelhők mellett hosszabb-rövidebb napsütésre is számíthatunk. Szórványosan vagy több helyen is előfordulhat eső, záporeső, zivatar. Többfelé megélénkül a déli, majd az északi szél. Zivatarban viharos lökések is lehetnek.

A hajnali 11, 18 fokról 22 és 31 fok közé melegszik fel a levegő,

délkeleten regisztrálhatják a magasabb, északnyugaton az alacsonyabb értékeket.

Időjárás vasárnap

Vasárnap az erőteljes gomolyfelhő-képződés, valamint a fátyolfelhők mellett általában többórás napsütésre van kilátás. Szórványosan, de akár több helyen is előfordulhat eső, zápor, zivatar. Sokfelé megélénkül a déli szél. Zivatar környékén viharos lökések is lehetnek.

A minimum-hőmérséklet 11, 19, a maximum 23, 31 fok között várható,

északnyugaton az alacsonyabb, délkeleten a magasabb értékekkel.

Címlapkép forrása: Getty Images