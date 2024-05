Az embernél is okosabb mesterséges intelligenciát fejlesztene az OpenAI

A ChatGPT mögött álló OpenAI közölte, hogy elkezdte egy új modell fejlesztését, ami várhatóan előremozdítja őket a mesterséges általános intelligencia (AGI) terén, ami egy emberi szintű vagy annál is intelligensebb mesterséges intelligenciát jelent. Az OpenAI emellett bejelentette egy új biztonsági és védelmi bizottság létrehozását is, amely célja, hogy az AI-projektek biztonságával kapcsolatos kritikus helyzetekben segítse a vállalat igazgatótanácsát - számolt be a Cnbc.