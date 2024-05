Ennek nem fognak örülni a piacok: kamatemelés is lehet itt még

Neel Kashkari, a Minneapolisi Szövetségi Tartalékbank elnöke a CNBC-nek adott interjúban kifejtette, hogy a Federal Reserve-nek jelentős inflációs előrelépéseket kell látnia, mielőtt döntene a kamatlábak csökkentéséről.

Kashkari szerint több hónapnyi kedvező inflációs adatra van szükség ahhoz, hogy meggyőződjön a kamatcsökkentés helyességéről. Emellett felhívta a figyelmet arra is, hogy amennyiben az infláció nem mutat további csökkenést, akkor a központi banknak nyitottnak kell maradnia a kamatemelés lehetőségére is.

Korábban Kashkari azt nyilatkozta, hogy a Fednek esetleg egész évben stabilan tartania kellene a kamatlábakat. Ez az álláspontja egyre inkább sólyomhangulatúvá válik az állandóan magas infláció fényében.

A globális központi bankok között eltérések figyelhetők meg a kamatláb-politikát illetően. Míg az Európai Központi Bank (EKB) és a Bank of England várhatóan hamarosan csökkenteni fogják a kamatlábakat - az EKB esetében két kulcsfigura már júniusi kamatcsökkentés mellett állt ki -, addig a Fed egyre óvatosabb álláspontot képvisel ebben a kérdésben. Az EKB lépéseit követve várhatóan nyáron a Bank of England is mérsékelni fogja a kamatlábakat.

Az irányadó kamat 5,25-5,5% között van az Egyesült Államokban, 2022 és 2023 között 525 bázisponttal nőttek a kamatok.

Címlapkép forrása: Getty Images