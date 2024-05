Váratlan lépésre szánja rá magát a demográfiai katasztrófa szélén táncoló ország

Szöul minden egyes lakosnak legfeljebb 1 millió won (mintegy 734 dollár) összeget ajánl fel, hogy a város keddi közleménye szerint segítsen enyhíteni a gyermeket vállaló párok orvosi beavatkozásának anyagi terheit. Összesen 100 millió wont különítettek el a programra, amely az első ilyen jellegű program Szöulban. Ez része egy szélesebb körű, 1500 milliárd wonos extra költségvetésnek, amelyet a hatóságok a városi parlament elé terjesztettek - áll a közleményben.

Bár Dél-Koreában a világon a legalacsonyabb a termékenységi ráta (0,72), a helyzet Szöulban különösen súlyos, ahol a becslések szerint 100 nő mindössze 55 gyermeket hoz világra, ami a legalacsonyabb az összes nagyváros közül. Külön közleményben a nemzeti statisztikai hivatal kedden közölte, hogy Szöul lakossága a 2022-es 9,4 millióról 2052-re várhatóan 7,9 millióra csökken.

A városi hatóságok már most pénzügyi támogatást kínálnak a petesejtek lefagyasztásához és a meddőségi kezelésekhez, hogy segítsenek megállítani a születések számának csökkenését. Oh Se-hoon polgármester az év elején a Bloomberg TV-nek azt mondta, hogy Szöul "minden rendelkezésre álló eszközt mozgósítani fog" a népesség számának növelése érdekében, beleértve egy párkereső program elindítását is.

Számos tényezőt okolnak a dél-koreaiak gyermekvállalási vonakodásáért, köztük a magas megélhetési költségeket és a megfizethető lakhatás hiányát. Yoon Suk Yeol elnök e hónap elején egy országos televíziós beszédben kijelentette, hogy kormánya egy új minisztérium létrehozását tervezi a termékenységi válság kezelésére.

Dél-Korea az 1970-es és 1980-as években ösztönözte a vasectómiát, mert attól tartottak, hogy a népességnövekedés kicsúszik a kezükből.



