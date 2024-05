Ítéletidő: hétvégén is esni fog

Pénteken Délnyugat-Dunántúlon, szombaton az ország északkeleti felében kell hevesebb zivatarok kialakulására számítani - derül ki a HungaroMet Zrt. figyelmeztető előrejelzéséből.

A hevesebb zivatarok kialakulásának veszélye miatt péntekre Baranya, Bács-Kiskun, Somogy és Tolna vármegyék területére másodfokú figyelmeztetést adtak ki; az ország többi részére elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Szombatra Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyék területére érvényes másodfokú figyelmeztetés hevesebb zivatarok kialakulásának veszélye miatt, az ország többi részén pedig elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.

Az előrejelzés szerint péntek délután a Dunántúl délnyugati területein egy-egy heves zivatarra is van esély, óránkénti 90 kilométeres sebességet meghaladó széllökésekkel, két centiméternél is nagyobb jéggel és lokálisan akár 30 milliméternél is több csapadékkal. Késő délutántól, estétől délnyugat felől északkelet felé egyre többfelé, több hullámban várhatóak zivatarok, amelyekhez kapcsolódóan viharos - óránkénti 60-80 kilométeres - széllökés, néhol jégeső, felhőszakadás-szerű intenzitású csapadék társulhat.

Felhőszakadásra elsősorban a Nyugat-Dunántúlon és Dél-Dunántúlon lehet számítani. Néhol heves zivatarra is van esély, főként a Dél-Dunántúlon és Bács-Kiskun megyében. Az éjféli órákat követően csökken a zivatarok száma.

Szombat hajnaltól, reggeltől délnyugat felől újabb záporok, helyenként zivatarok alakulhatnak ki, zivatarokra a délelőtti óráktól egyre nagyobb számban döntően az ország északkeleti felében lehet számítani az esti, éjféli órákig. Helyenként heves zivatarok is előfordulhatnak, nagyobb valószínűséggel a Dunától keletre - ezen belül kiemelten Észak-Magyarországon, Észak-Alföldön -, illetve északon, amelyekhez akár 2-3 centiméter feletti jégátmérő és óránkénti 90 kilométeres feletti széllökés társulhat.

Címlapkép forrása: Getty Images