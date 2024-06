Rekordszinten az orosz csapatveszteség Ukrajnában - Híreink az ukrajnai háborúról vasárnap

Az ukrán védelmi minisztérium szerint az orosz csapatveszteség májusban 38 940 főt tett ki, ami a legmagasabb havi adat Oroszország teljes körű inváziójának kezdete óta.

A korábbi rekordot, 29 970-et tavaly decemberben mérték, amikor az orosz erők a keleti Donyecki területen lévő Avdijivka városért folytatott harc során nagy számban veszítettek katonákat.

38,940 russian personnel losses in May 2024.It's the highest monthly number since the beginning of the full-scale invasion.The occupiers in Ukraine have two options: return to their land or be buried in ours! pic.twitter.com/rmozBKqjmu