Segélykiáltás érkezett a Balatonról

Csak két helyen lesz nyári orvosi ügyelet a Balatonon, pedig ebben az időszakban turisták tömegei árasztják el a tavat és környékét. Az önkormányzatok nyitottak lennének részt venni egy szélesebb ügyeletet biztosító megoldásban.

A Sonline.hu által megkérdezett polgármesterek is megerősítették azt a sajtóértesülést, hogy a szezon idejére sem változik a már november óta érvényben lévő ügyeleti rendszer a Balatonnál.

A lap emlékeztet arra, hogy amíg az önkormányzatok maguk szervezték az ügyeletet – utazó orvosok, többletlétszám állt készenlétben a szezonban arra az esetre, ha az üdülőknek orvoshoz kellett fordulniuk kisebb-nagyobb problémáikkal a nyaralás idején.

November óta az Országos Mentőszolgálat szervezi az ügyeletet, ami hétköznap 16 és 22 óra, hétvégén 8 és 14 óra között fogadja a betegek jelzéseit. A Balaton-parton két településen – Siófokon és Balatonbogláron – van ügyelet, ez a nyári időszakban sem fog megváltozni.

A megkérdezett polgármesterek örülnének annak, ha az ügyeleti idő kibővülne a nyári időszakban Balázs Lajos főorvos, a Török Sándor Egészségügyi Központ vezetője azonban ezzel kapcsolatban nem rendelkezett információval. Holovits Huba balatonföldvári polgármester a lapnak azt nyilatkozta, hogy a városvezetés hajlandó lenne költeni arra, hogy mindenki megkapja a szükséges ellátást a nyári időszakban is. Arról is beszélt, hogy az illetékes államtitkárságot is keresték az ügyben, és felajánlották az infrastrukturális hátteret, a régi ügyelet helyiségeit. Nyitottak arra is, hogy az új megoldást pénzügyileg is támogassa az önkormányzat, azonban ehhez a jogszabályi keretet ehhez kellene igazítani.

Tavaly Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője jelezte: mivel az alapellátás az OMSZ feladata lett, elképzelhető, hogy a nyári időszakban nagyobb kapacitással állnak a betegek rendelkezésére. A portál megkereste az OMSZ-t, azonban nem kapott választ kérdéseire.

Címlapkép: A keszthelyi Szigetfürdő strandja 2024. május 4-én. Forrása: MTI Fotó/Katona Tibor