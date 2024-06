Döntöttek az olajhatalmak

Az előzetes várakozásoknak megfelelően az OPEC+ a 2024-es év hátralévő részére és a jövő évre vonatkozó kitermelési politikáról döntött tegnap. Mint ismert, az olajkartell tagjai jelenleg összesen napi 5,86 millió hordóval csökkentik a kitermelést, ami a globális kereslet mintegy 5,7%-át jelenti.

Az OPEC titkársága által közzétett táblázat szerint

a kartell jövőre együttesen összesen napi 39,725 millió hordós kitermelést fog végezni.

Ez a szint az egyes tagoktól megkövetelt termelési szinteket is megjelöli, az egyéni termelési kiigazításokat azonban még nem jelentették be. A volumen ugyancsak figyelembe veszi azt a körülményt, hogy Angola január elején kilépett a csoportból. A bejelentett volumen ugyancsak tartalmazza az Egyesült Arab Emírségek termelésének napi 300 000 hordóval történő növelését is, amelyet 2025 januárjától fokozatosan, jövő év szeptember végéig vezetnek be.

Az állami tulajdonú Szaúd-Arábiai Sajtóügynökség által közölt nyilatkozatban az OPEC+ szövetség egy alcsoportja, köztük Szaúd-Arábia és Oroszország közölte, hogy a jövő év végéig meghosszabbítják az eredetileg 2024 végén lejáró, napi közel 1,7 millió hordós önkéntes csökkentést. Az OPEC+ tagok ezen csoportja ugyancsak meghosszabbítja az 1,7 milliós vágáson felüli, 2,2 millió hordós önkéntes kibocsátáscsökkentést az idei harmadik negyedév végéig - eredetileg ezek a csökkentések csak a második negyedév végéig tartottak volna.

Nem lepte meg a piacokat az olajkartell döntése, a nyugati típusú Brent olaj árfolyama jelenleg 0,3 százalékos mínuszban van.

