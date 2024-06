Kína csapdába csalta az oroszokat, súlyos kárt okoznak Putyinnak

Megrekedt Oroszország tárgyalásai egy Kínával kötendő nagy gázvezeték-megállapodás megkötéséről, mivel Peking alacsonyabb árakat és szállítási szinteket követel. A holtpontra jutott helyzet kiemeli, hogy Oroszország az ukrajnai inváziót követően egyre inkább függ Kínától, a kitettséggel pedig az ázsiai ország vissza is él kihasználva, hogy Moszkvának nincsenek más jelentős vevői – számolt be a Financial Times három, az ügyet jól ismerő személyre hivatkozva.