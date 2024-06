Lehullt a lepel Oroszország rakéta-sorozatvetőiről - Megdöbbentő felfedezést tettek az elemzők

A szerzők – csakúgy mint korábban a harckocsik esetében – a nyílt mezőn tárolt rakéta-sorozatvetők számát, azok közül is a BM-21 Gradok mennyiségét vizsgálták, műholdfelvételek alapján.

Ezek alapján, általánosságban megállapítható, hogy a háború elején tartalékként tárolt BM-21 Gradok nagy részét eltávolították a raktárakból és a frontra vitték őket, vagy épp alkatrész-utánpótlás érdekében kannibalizálták a platformokat.

2/ As usual here is an overview of data for two of the most numerous systems in Russian service (BM-21 Grad and BM-27 Uragan). pic.twitter.com/rIcvV2u06o