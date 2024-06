Dübörög az amerikai ipar

Áprilisban a várakozásoknak megfelelően 0,7%-kal nőttek a feldolgozott termékek megrendelései az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériumának keddi közlése szerint. Ez már zsinórban a harmadik havi növekedés.

A felülvizsgált adatok szerint a tartós fogyasztási cikkek megrendelései áprilisban 0,6%-kal emelkedtek, ami némileg elmaradt az eredetileg 0,7%-os növekedést valószínűsítő becsléstől. A nem tartós fogyasztási cikkek rendelései 0,8%-kal emelkedtek.

A nem védelmi célú beruházási javak megrendelései a repülőgépek kivételével felülvizsgált 0,2%-kal emelkedtek áprilisban, ami kismértékben elmaradt az előzetes 0,3%-os növekedésre vonatkozó becsléstől.

A közgazdászok szerint a gyári szektor az elkövetkező hónapokban oldalazni fog, mivel a magas kamatlábak továbbra is gátolják az üzleti beruházásokat. Hétfőn az Institute for Supply Management arról számolt be, hogy a feldolgozóipari bmi májusban 48,7%-ra esett vissza az előző havi 49,2%-ról.

