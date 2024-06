Itt a magyar GDP-adat: kezd kijönni a gödörből a gazdaság

Az előzetes, korábbiaknál jóval hamarabb érkező, adattal egyező mértékben, 0,8%-kal nőtt az idei első negyedévben negyedéves alapon a magyar gazdaság – közölte kedden reggel a KSH. Ez megerősíti azt a képünket, hogy a magyar gazdaság elindulhatott a tavalyi recesszióból való kilábalás útján, és innentől kezdve már pozitív előjelű GDP-számokat fogunk látni. Termelési oldalról leginkább a szolgáltatások húzták felfelé a gazdasági teljesítményt, felhasználási oldalról a háztartások fogyasztása.

Az idei első negyedévről április végén, azaz T+30 napos időablakkal közölt gyorsbecslést a KSH, így elvileg megnőtt a becslés bizonytalansága is. Részben ezért is volt fontos, hogy a statisztikai hivatal a mai részletes jelentése során milyen számokat közöl. Ezzel együtt végül az előzetesen közölt számokat erősítette meg a KSH, azaz negyedéves szinten a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján 0,8%-kal nőtt a magyar gazdaság. Éves alapon a nyers adatok szerint 1,1%-kal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,7%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit.

A GDP termelési és felhasználási folyamatait a ma közzétett részletes adatok alapján már tisztábban látjuk, illetve megerősíti a képünket, hogy

termelési oldalról a szolgáltatások, felhasználási oldalról a háztartások fogyasztása húzta felfelé az első negyedévben a magyar GDP-teljesítményt.

Mindezt a számok nyelvén az alábbi ábrával is érzékeltetjük, és jól látszik, amit már a havi ipari adatokból is leszűrtünk, hogy az ipar teljesítménye gyenge volt az első negyedévben, és a beruházások nagy esésével párhuzamosan az import is hanyatlott, illetve a külpiaci nehézségek az export teljesítményét is visszahúzták.

A KSH a részletek tekintetében az alábbiakat rögzítette:

Az ipar teljesítménye 4,2, azon belül a feldolgozóiparé 4,8%-kal esett vissza az előző év azonos időszakához képest. A feldolgozóipari ágazatok közül a legnagyobb mértékben a villamos berendezés gyártása és a közúti jármű gyártása járult hozzá a csökkenéshez, míg az élelmiszeripar fékezte leginkább az ipar visszaesését.

4,2, azon belül a feldolgozóiparé 4,8%-kal esett vissza az előző év azonos időszakához képest. A feldolgozóipari ágazatok közül a legnagyobb mértékben a villamos berendezés gyártása és a közúti jármű gyártása járult hozzá a csökkenéshez, míg az élelmiszeripar fékezte leginkább az ipar visszaesését. Az építőipar hozzáadott értéke 3,0%-kal, a mezőgazdaságé 0,4%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit, azaz a mezőgazdaságnak nem volt érdemi hatása a nemzetgazdasági teljesítmény alakulására a technikai becslés alapján.

hozzáadott értéke 3,0%-kal, a 0,4%-kal haladta meg az előző év azonos időszakit, azaz a mezőgazdaságnak nem volt érdemi hatása a nemzetgazdasági teljesítmény alakulására a technikai becslés alapján. A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 2,7%-kal nőtt. A legnagyobb növekedés (9,8%) az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ágban történt. A művészet, szabadidő, egyéb szolgáltatások hozzáadott értéke 7,3, az oktatásé 6,6, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátásé 5,2%-kal nőtt. Az ingatlanügyleteké 5,0, a szállítás, raktározásé 4,2%-kal növekedett. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység 2,7, a pénzügyi, biztosítási tevékenység 1,3, a humán-egészségügyi, szociális ellátás 0,4%-kal bővült. A közigazgatás teljesítménye 0,3, a kereskedelemé 3,0%-kal csökkent.

A fentiek eredőjeként a KSH rögzíti, hogy a bruttó hazai termék 2024. I. negyedévi 1,1%-os növekedéséhez pozitívan járultak hozzá a szolgáltatások (1,7 százalékponttal), a termékadók és -támogatások egyenlege (0,2 százalékponttal), valamint az építőipar (0,1 százalékponttal). A mezőgazdaságnak nem volt érdemi hatása a nemzetgazdasági teljesítmény alakulására, míg az ipar 0,9 százalékponttal csökkentette. A szolgáltatásokon belül leginkább (0,5 százalékponttal) az ingatlanügyletek járultak hozzá a GDP növekedéséhez.

Amennyiben a termelési oldalon a növekedéshez való hozzájárulást is ábrázoljuk, az alábbi grafikont kapjuk, ami szintén jól érzékelteti a szolgáltatások húzó szerepét.

A negyedéves növekedéshez való hozzájárulást szintén bemutatjuk, hőtérképes megoldás segítségével, amelyen az látszik, hogy a kereskedelem és a vendéglátás, illetve az infokommunikációs terület volt az a kettő, ami elsősorban hozzájárult a szolgáltatások ágazat húzó hatásához, míg az ipar kvázi stagnált, az építőipar pedig enyhén nőtt negyedéves alapon.

A mai adatok alapján összességében megerősödött az a képünk, amelyet az előzetes adatok alapján is előre veítettünk, miszerint véget ért a stagnálás, recesszió közeli teljesítmény, és elindulhatott a magyar gazdaság kilábalása. Mostantól kezdve várhatóan majd pozitív előjelű negyedéves GDP-adatokat látunk, és így reális lehet idén éves átlagban a 2,5% körüli GDP-növekedés, akár a 3% körüli szintig is felhúzhatják az előrejelzéseket egyes elemzők.

A KSH többféle GDP-mutatót közöl a jelentésében. Az előző év azonos negyedévéhez viszonyított (yoy) indexből három is létezik: a nyers, anaptári-hatással igazított(wda), illetve aszezonálisan és naptári-hatással egyaránt igazított (swda). Ezek közül a Portfolio 2016-tól következetesen a szezonális és naptár-hatással igazított indexet (swda) tekinti fő számnak (headline). Ennek oka, hogy a munkanapok száma (különösen ha a tárgy vagy a bázis időszakban szökőnap is van) érdemben befolyásolja a teljesítményt, amivel mindenképpen érdemes korrigálni. Ezen felül a szezonális igazításnak éves mutatóknál akkor van értelme, ha az éven belüli szezonalitás jellege változik. Mivel az Eurostat minden ország esetében az swda számot hivatkozza, ezért a nemzetközi összehasonlítást megkönnyíti, ha mi is ezt tekintjük fő adatnak.



Azelőző negyedévhez viszonyított (qoq) GDP-indextermészetesen minden esetben szezonálisan és munkanap-hatással igazított, mivel az egyes negyedévek a GDP-n belül nagyon eltérő súlyúak és szerkezetűek, máshogy nincs értelme számolni növekedést. Európában a legtöbb helyen ez számít a fő számnak, és a Portfolio is igyekszik ezt a számot kiemelten kezelni kedvező tulajdonságai miatt. Ugyanakkor ez a mutató rendelkezik a végponti gyengeség nevű kellemetlen tulajdonsággal, vagyis hogy a szezonális igazítás jellegéből fakadóan a számok utólag többször változnak, de rövid bázisú konjunktúra-jelzőszámként így is nagyon hasznos.

