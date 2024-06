Szép csendben Orbán Viktor leleplezte új hatalmas célját

Orbán Viktor miniszterelnök szerint a magyar gazdaság jövőjét leginkább a háború és egy esetleges háború határozza meg a legjobban. Úgy véli, hogy az eddigi adatok a magyar gazdaság fejlődését mutatják, az iparkamarával elért legnagyobb közös siker a szakképzés becsületének helyreállítása. Öt év múlva ötmilliós foglalkoztatást vár a kormányfő, amihez demográfiai fordulatnak kell történnie, ehhez pedig a kabinet átalakítja majd a családtámogatásokat is – derül ki az Üzleti7-nek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara lapjának adott interjújából

A miniszterelnök szerint a legfontosabb adatok, amelyek a magyar gazdaság fejlődését mutatják, ezek a munkahelyek és az exportképes vállalatok száma. 2010-ben Magyarország a "hogyan oldjuk meg okosabban, munka nélkül" jegyében működött, a munkaképes lakosság mindössze 53-54 százaléka dolgozott. Azóta létrehoztak egymillió munkahelyet, így az arány immár 75-76 százalék, de el fogják érni a 80 százalékot is. Az exportra is termelő vállalatok száma ugyanezen idő alatt 8500-zal nőtt, és itt is a további növekedés a cél – derül ki az MKIK minden tagjának a hírlevélben elküldött miniszterelnök interjúból.

A kamarával való együttműködés fontos szerepet játszott ezekben az eredményekben. Az első lépéseket nem a kamara és nem is a kormány tette meg, hanem a VOSZ, pontosabban Demján Sándor, aki felismerte, hogy a munkaadók és a kormány megegyezése, együttműködése nélkül nem lehet növekedési pályára állítani a gazdaságot. Az ő szerepét vette át utóbb Parragh László és az általa vezetett Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

A kormányfő a Demjánnal kötött megállapodás jelentőségét a Bethlen–Peyer-paktumhoz hasonlította.

A miniszterelnök szerint a legnagyobb közös siker a szakképzés becsületének helyreállítása. A szakképzést választó fiatalok ma megfelelő környezetben tanulhatnak, valódi bevételeik is vannak, ráadásul az egyetemek kapui sem zárulnak be előttük.

A kis- és középvállalkozások az Orbán-kormányok gazdaságpolitikájában kitüntetett helyet foglalnak el. A kormány elkötelezett a duális képzés és a digitalizáció további erősítése mellett. A legfontosabb a digitalizáció, ezen a területen minél gyorsabban fel kell zárkózni a legújabb technológiákat használó külföldi versenytársakhoz. Ehhez forrásokra van szükség, amelyekhez a kisvállalkozások mindig és mindenhol nehezebben férnek hozzá, mint a multik. Magyarországon a források biztosításában a Széchenyi Kártya Program szerepe a legfontosabb, amely támogatott hitelekkel segíti a vállalkozásokat.

A miniszterelnök szerint a legfontosabb, hogy a háború minél hamarabb véget érjen, és ha elhúzódik, akkor Magyarország továbbra is kimaradjon belőle. A háború szerinte nem csupán az emberi tragédiákat jelenti, de „elpusztítja a gazdaságunkat, mindent, amit felépítettünk.”

A jövőről szólva azt mondta, az ő forgatókönyvében az szerepel, hogy

tíz év múlva Magyarországon ötmillió ember fog dolgozni, ami nagy feladat, mert jelenleg körülbelül 300 ezer fő a magyar munkaerőpiaci tartalék.

Kifejtette, hogy Kelet-Magyarország gazdasági felzárkózása már elindult, a következő évtizedben a lassabban fejlődő Dél-Magyarország is a gyorsítósávba kerül. Szegeden épít gyárat a BYD, és előrehaladott tárgyalások folynak Pécs környéki beruházásokról is. Ezt a folyamatot támogatja két nagy infrastrukturális projekt: a Budapestet elkerülő, az ország keleti és nyugati részének vasúti összeköttetését biztosító V0-s körgyűrű, valamint egy szintén Budapesttől délre, Székesfehérvár magasságában megépítendő autópálya, amelyen az M1-esről az M6-os és az M5-ös sztráda is elérhető lesz.

Mindezt szerinte egy demográfiai fordulatnak kell támogatnia, a kormány célja az, hogy a házaspárok legalább két gyermeket vállaljanak. Ehhez az eddigieknél is szélesebb körű családtámogatásra van szükség, hiszen biztosítani kell, hogy a gyermeket vállalók ne kerüljenek hátrányba azokkal szemben, akik más életmodellt választanak.

Mindehhez persze a gazdaságnak kell megteremtenie a forrásokat – reményeink szerint továbbra is a kamara hatékony szervező munkájának támogatásával – fogalmazott a miniszterelnök.

Címlapkép forrása: Portfolio