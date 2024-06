Ugrásszerűen nőtt az euróbevezetést támogató magyarok aránya

Az euró bevezetésének támogatottsága öt év alatt ugrásszerűen nőtt, csaknem megduplázódott, hiszen a 2019-ben még csak a magyarok 38%-a volt a közös pénz bevezetése mellett, most viszont már 68%-a - derült ki a 24.hu megbízásából végzett Závecz Research kutatásból.

A felmérés arra is rámutat, hogy az euróbevezetést ellenzők aránya is csökkent: 49 százalékról 25 százalékra. Az is érdekes, hogy a közös pénz bevezetése annyira egységes a magyar társadalomban, hogy még a különféle demográfiai mutatókat nézve sem található olyan csoport, amelyben többségben lennének az ellenzők; legfeljebb az arányuk változik egy kicsit.

Ez azt jelenti például, hogy mindhárom vizsgált korcsoportban 68-70 százalékos a támogatók aránya. A települések szerint pedig 64 százalék (község) és 75 százalék (megyeszékhely) között mozog. A pártok támogatói közül a Fidesz- és a Mi Hazánk-szavazók között a legalacsonyabb az euró bevezetésének támogatottsága: előbbinél 53 százalék, utóbbinál pedig 49 százalék, de még ez is azt jelenti, hogy relatív többségben vannak az európártiak. A DK-MSZP-Párbeszéd szimpatizánsainál 93 százalékos a támogatói arány, és nem sokkal maradnak el mögöttük a Tisza-szavazók sem.

A kutatásban arra is rákérdeztek, milyen jövőt szeretnének a magyarok az Európai Unió számára. Ebből kiderült, hogy az Orbán-kormány szuverenista álláspontjával szemben a megkérdezettek 60 százaléka a jelenleginél több területen szeretne közös döntéshozatalt, valamint azt, hogy az európai országok szorosabban működjenek együtt, ami 9 százalékponttal több, mint 2019-ben. A válaszadók 33 százaléka ezzel szemben lazább együttműködésre vágyik és arra, hogy több döntési jog kerüljön vissza a tagállamokhoz.

Címlapkép forrása: Getty Images